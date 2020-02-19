Таллинн намерен упорядочить работу таксистов

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал, что отсутствие нормативов и надзора за рабочим графиком таксистов представляет опасность как для пассажиров, так и для остальных участников движения.

«Министерство могло бы взвесить идею внедрения ограничений для таксистов, схожих с теми, которые действуют для водителей автобусов и большегрузных автомобилей, предусмотрев также обязанность использовать тахограф или же обязать платформы, предлагающие услуги таксоизвоза, контролировать продолжительность рабочего времени таксистов», - сказал Новиков.

По словам вице-мэра, работники МуПо заметили, что таксисты очень часто подолгу находятся за рулем – в итоге устают, работая сверх нормы.

«Совсем не редкость увидеть в Таллинне припаркованную машину такси, в которой водитель просто-напросто спит, - отметил вице-мэр. – Не исключено, что из-за усталости, обусловленной переработкой, внимание водителя на дороге может быть существенно ослаблено. Особенное беспокойство вызывают водители, которые предлагают свои услуги на спецплатформах. Уставшие водители опасны как для себя, так и для пассажиров и других участников движения. И у Таллинна на данный момент нет никаких правовых возможностей вмешаться в существующий порядок вещей».

Для улучшения социальных условий и общей безопасности в Законе о дорожном движении для водителей транспорта, перевозящего более девяти пассажиров, установлены часы отдыха и работы. Однако эти требования не распространяются на водителей, занимающихся таксоизвозом.

В большинстве таксисты не являются работниками в понимании Закона о трудовом договоре - у них нет трудовых договоров и рабочих отношений. В классическом смысле речь идет об одной из форм свободного предпринимательства, при которой частное лицо-предприниматель самостоятельно определяет и планирует продолжительность рабочего дня.

Как правило, зарегистрированные на платформах, предлагающих услуги таксоизвоза, водители являются частными владельцами автомобилей – для них такая работа может быть лишь возможностью дополнительного заработка параллельно с основным рабочим местом.

Исходя из положений Закона о дорожном движении, задача Таллинна, как местного самоуправления - обеспечить безопасность на городских улицах. Также в задачи местного самоуправления входит и организация общественного транспорта, к чему относится и услуга таксоизвоза.