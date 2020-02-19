Картина дня: наезд на полицейских в Ласнамяэ, поджог похоронного бюро, паспортная мафия, и оппозиция против вице-мэра Таллинна

ЧП В ЛАСНАМЯЭ 〉 Водитель Opel сбил двух полицейских и скрылся

Сегодня утром в Таллинне мужчина совершил наезд на автомобиле на двух полицейских криминального бюро Пыхьяской префектуры. Один из полицейских получил тяжкие повреждения, но его жизнь вне опасности, второй полицейский получил более легкие повреждения. Читать далее...

Рийгикогу принял резолюцию с осуждением российской интерпретации истории

Сегодня на заседании Рийгикогу принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», представленное 73 депутатами парламента. За принятие заявления проголосовали 72 члена Рийгикогу. Против – один. Читать далее...

Наглость зашкаливает: парковка некоторых водителей в Таллинне вызывает вопросы у МуПо

Таллиннская муниципальная полиция основательно взялась за автомобили с инвалидными картами и парковочные места для инвалидов. Злоупотребление инвалидными картами - ежедневная головная боль стражей правопорядка, говорит пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. Читать далее...

Как в 90-е: похоронное бюро по заказу сожгли дотла

Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд обвинение, согласно которому 29-летний Эдгар согласился поджечь часовню и траурный зал по предложению Сильвера. Прокуратура обвиняет Эдгара в порче или уничтожении чужого имущества, а Сильвера – в подстрекательстве к преступлению. Читать далее...

Старейшина: приезжие работники создают напряжение в Ласнамяэ

«Коренные жители Ласнамяэ чувствуют давление на заработную плату, потому что рабочие места пересекаются. Также существует давление в том, что касается роста расходов на проживание. Общественный порядок и безопасность - это проблема, поскольку люди требуют бесплатного проезда в общественном транспорте», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн в парламентской комиссии по решению кризиса народонаселения. Читать далее...

Под Таллинном началось строительство не имеющего аналогов в Эстонии сооружения

Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару открыл в волости Сауэ первый этап строительства дата-центра, который даст возможность безопасно осуществлять свою деятельность в Эстонии как местным стартапам, так и крупным глобальным предприятиям. Читать далее...

А вы ничего не упустили? Для русскоязычных жителей Эстонии создали инструкцию, как заполнять декларацию

Начиная с 15 февраля можно подать декларацию о доходах. Налогово-таможенный департамент создал видеоурок на русском языке о том, как заполнять налоговую декларацию. Читать далее...

Сеть Rimi объяснила, почему решила ввести плату за пластиковые пакеты для овощей

Вчерашняя новость о том, что сеть супермаркетов Rimi начнет взимать плату за тонкие полиэтиленовые пакеты, вызвала крайне бурную реакцию, но Rimi не позволит напугать его этим, заверила менеджер розничной сети по связям с общественностью Катрин Батс. Читать далее...

Сюрприз: на рынке недвижимости Таллинна есть кое-что еще хуже, чем хрущевка

Как показал проведенный LVM Kinnisvara анализ рынка недвижимости в Таллинне, при продаже квартир в домах, построенных в 1980-е годы, неизбежны финансовые потери в размере более 400 евро с каждого квадратного метра. Читать далее...