Картина дня: наезд на полицейских в Ласнамяэ, поджог похоронного бюро, паспортная мафия, и оппозиция против вице-мэра Таллинна

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ЧП В ЛАСНАМЯЭ 〉 Водитель Opel сбил двух полицейских и скрылся
Сегодня утром в Таллинне мужчина совершил наезд на автомобиле на двух полицейских криминального бюро Пыхьяской префектуры. Один из полицейских получил тяжкие повреждения, но его жизнь вне опасности, второй полицейский получил более легкие повреждения. Читать далее...
Рийгикогу принял резолюцию с осуждением российской интерпретации истории
Сегодня на заседании Рийгикогу принял заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», представленное 73 депутатами парламента. За принятие заявления проголосовали 72 члена Рийгикогу. Против – один. Читать далее...
Наглость зашкаливает: парковка некоторых водителей в Таллинне вызывает вопросы у МуПо
Таллиннская муниципальная полиция основательно взялась за автомобили с инвалидными картами и парковочные места для инвалидов. Злоупотребление инвалидными картами - ежедневная головная боль стражей правопорядка, говорит пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. Читать далее...
Как в 90-е: похоронное бюро по заказу сожгли дотла
Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд обвинение, согласно которому 29-летний Эдгар согласился поджечь часовню и траурный зал по предложению Сильвера. Прокуратура обвиняет Эдгара в порче или уничтожении чужого имущества, а Сильвера – в подстрекательстве к преступлению. Читать далее...
Старейшина: приезжие работники создают напряжение в Ласнамяэ
«Коренные жители Ласнамяэ чувствуют давление на заработную плату, потому что рабочие места пересекаются. Также существует давление в том, что касается роста расходов на проживание. Общественный порядок и безопасность - это проблема, поскольку люди требуют бесплатного проезда в общественном транспорте», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн в парламентской комиссии по решению кризиса народонаселения. Читать далее...
Под Таллинном началось строительство не имеющего аналогов в Эстонии сооружения
Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару открыл в волости Сауэ первый этап строительства дата-центра, который даст возможность безопасно осуществлять свою деятельность в Эстонии как местным стартапам, так и крупным глобальным предприятиям. Читать далее...
А вы ничего не упустили? Для русскоязычных жителей Эстонии создали инструкцию, как заполнять декларацию
Начиная с 15 февраля можно подать декларацию о доходах. Налогово-таможенный департамент создал видеоурок на русском языке о том, как заполнять налоговую декларацию. Читать далее...
Сеть Rimi объяснила, почему решила ввести плату за пластиковые пакеты для овощей
Вчерашняя новость о том, что сеть супермаркетов Rimi начнет взимать плату за тонкие полиэтиленовые пакеты, вызвала крайне бурную реакцию, но Rimi не позволит напугать его этим, заверила менеджер розничной сети по связям с общественностью Катрин Батс. Читать далее...
Сюрприз: на рынке недвижимости Таллинна есть кое-что еще хуже, чем хрущевка
Как показал проведенный LVM Kinnisvara анализ рынка недвижимости в Таллинне, при продаже квартир в домах, построенных в 1980-е годы, неизбежны финансовые потери в размере более 400 евро с каждого квадратного метра. Читать далее...
Большая семья потеряла в пожаре дом и все вещи: нужна ваша помощь
Во вторник при пожаре в деревне Васавере семья Мирьям Винклер, состоящая из пяти человек, потеряла свой дом. Люди, к счастью, не пострадали, но находятся в шоковом состоянии. Читать далее...
Ильвес: надеюсь, что Запад еще не кончился
Господствовавший в 1991 году триумфализм, что Запад победил, спустя 30 лет был доведен до состояния мучительного стыда, считает президент Тоомас Хендрик Ильвес, который дал Postimees интервью во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Читать далее...
Обвиняющейся в организации крупномасштабной подделки паспортов грозит длительный срок
В среду, 19 февраля, в Харьюском уездном суде прокурор потребовал приговорить к длительному сроку лишения свободы обвиняющуюся в организации крупномасштабной подделки документов Любовь Генрихсон. Читать далее...
Оппозиционеры выразят недоверие вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной
Депутаты Таллиннского горсобрания от оппозиционных партий начинают процедуру выражения недоверия отвечающей за социальную сферу Бетине Бешкиной, заявление о выражении ей недоверия будет представлено в четверг. Читать далее...
Кийк: окончательное решение о судьбе пенсионной реформы, скорее всего, примет Госсуд
Окончательное решение по вопросу о судьбе Закона о пенсионной реформе, скорее всего, примет Государственный суд, сказал в среду в своем выступлении перед Рийгикогу министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...
Адвокат: жаловаться на судебного исполнителя нужно самому судебному исполнителю
О судебных исполнителях слагают легенды – одну страшнее другой. В понимании обычных граждан это люди, которые способны арестовать все имущество, все счета, оставив должника без средств к существованию. Однако так ли страшен черт, как его малюют? Работу исполнителя регулируют законы, и на каждого излишне ретивого исполнителя найдется управа. Какая? Об этом мы поговорили с адвокатом Марией Абраменковой.
Учительница, вступившая в сексуальные отношения с ученицей, предстанет перед судом в марте
На состоявшемся в среду предварительном заседании Вируский окружной суд назначил на март начало процесса по делу бывшей школьной учительницы, вступившей в сексуальные отношения со своей ученицей. Читать далее...
Раймонд Кальюлайд: заносчивый тон в общении с Китаем наносит вред внешней политике Эстонии
Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам и депутатской группы по парламентским связям с Китаем Раймонд Кальюлайд считает, что тон Эстонии при общении с Китаем и другими странами должен быть конструктивным и спокойным, а не заносчивым и отталкивающим. Читать далее...
В Эстонии еще один ребенок стал жертвой педофила: там, где этого меньшего всего ожидали
«Как бы это мерзко не было, но и в нашей маленькой общине происходят случаи педофилии», - говорит руководитель службы по защите детей волостной управы Сааремаа Аннели Тыру. Один такой случай произошел на Сааремаа и в прошлом году, говорится в статистике преступлений, составленной Министерством юстиции. Читать далее...
Таллинн опасается: работающие через приложения таксисты слишком мало спят
Власти Таллинна просят государство ужесточить требования к таксоизвозу, внеся в законодательство правила, которые регулировали бы время работы и время отдыха водителей такси. Читать далее...