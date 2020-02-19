Картина дня: паспортная мафия, оппозиция недовольна вице-мэром Таллинна и будущее пенсионной реформы

Сюрприз: на рынке недвижимости Таллинна есть кое-что еще хуже, чем хрущевка

Как показал проведенный LVM Kinnisvara анализ рынка недвижимости в Таллинне, при продаже квартир в домах, построенных в 1980-е годы, неизбежны финансовые потери в размере более 400 евро с каждого квадратного метра. Читать далее...

Большая семья потеряла в пожаре дом и все вещи: нужна ваша помощь

Во вторник при пожаре в деревне Васавере семья Мирьям Винклер, состоящая из пяти человек, потеряла свой дом. Люди, к счастью, не пострадали, но находятся в шоковом состоянии. Читать далее...

Ильвес: надеюсь, что Запад еще не кончился

Господствовавший в 1991 году триумфализм, что Запад победил, спустя 30 лет был доведен до состояния мучительного стыда, считает президент Тоомас Хендрик Ильвес, который дал Postimees интервью во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Читать далее...

Обвиняющейся в организации крупномасштабной подделки паспортов грозит длительный срок

В среду, 19 февраля, в Харьюском уездном суде прокурор потребовал приговорить к длительному сроку лишения свободы обвиняющуюся в организации крупномасштабной подделки документов Любовь Генрихсон. Читать далее...

Оппозиционеры выразят недоверие вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной

Депутаты Таллиннского горсобрания от оппозиционных партий начинают процедуру выражения недоверия отвечающей за социальную сферу Бетине Бешкиной, заявление о выражении ей недоверия будет представлено в четверг. Читать далее...

Кийк: окончательное решение о судьбе пенсионной реформы, скорее всего, примет Госсуд

Окончательное решение по вопросу о судьбе Закона о пенсионной реформе, скорее всего, примет Государственный суд, сказал в среду в своем выступлении перед Рийгикогу министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

Адвокат: жаловаться на судебного исполнителя нужно самому судебному исполнителю

О судебных исполнителях слагают легенды – одну страшнее другой. В понимании обычных граждан это люди, которые способны арестовать все имущество, все счета, оставив должника без средств к существованию. Однако так ли страшен черт, как его малюют? Работу исполнителя регулируют законы, и на каждого излишне ретивого исполнителя найдется управа. Какая? Об этом мы поговорили с адвокатом Марией Абраменковой.

Учительница, вступившая в сексуальные отношения с ученицей, предстанет перед судом в марте

На состоявшемся в среду предварительном заседании Вируский окружной суд назначил на март начало процесса по делу бывшей школьной учительницы, вступившей в сексуальные отношения со своей ученицей. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: заносчивый тон в общении с Китаем наносит вред внешней политике Эстонии

Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам и депутатской группы по парламентским связям с Китаем Раймонд Кальюлайд считает, что тон Эстонии при общении с Китаем и другими странами должен быть конструктивным и спокойным, а не заносчивым и отталкивающим. Читать далее...

В Эстонии еще один ребенок стал жертвой педофила: там, где этого меньшего всего ожидали

«Как бы это мерзко не было, но и в нашей маленькой общине происходят случаи педофилии», - говорит руководитель службы по защите детей волостной управы Сааремаа Аннели Тыру. Один такой случай произошел на Сааремаа и в прошлом году, говорится в статистике преступлений, составленной Министерством юстиции. Читать далее...

Таллинн опасается: работающие через приложения таксисты слишком мало спят