Сирия переживает худший миграционный кризис с начала войны

"Людям приходится бежать в относительно небольшие районы. Все заполнено до предела, и лагеря беженцев тоже", - заявил глава регионального бюро Welthungerhilfe Дирк Хегманнс, слова которого приводит в среду, 19 февраля, агентство dpa.

По словам Хегманнса, речь идет о "настоящей гуманитарной катастрофе", и не в последнюю очередь из-за наступивших холодов. В районах, куда прибывают беженцы, не хватает места, чтобы разместить их всех и обеспечить питанием и отоплением, отмечает он.

Военное наступление войск президента Сирии Башара Асада на контролируемый оппозицией регион на северо-западе Сирии привело к ухудшению положения гражданского населения, в результате чего сотни тысяч людей были вынуждены бежать из района боевых действий.