Сирия переживает худший миграционный кризис с начала войны

По оценкам немецкой гуманитарной организации "Помощь голодающим в мире" (Welthungerhilfe), Сирия столкнулась с тяжелейшим кризисом беженцев за все девять лет с момента начала гражданской войны в стране. По данным ООН, с начала наступления сирийских правительственных войск только в декабре 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали почти 900 тысяч человек, передает Deutsche Welle.
"Людям приходится бежать в относительно небольшие районы. Все заполнено до предела, и лагеря беженцев тоже", - заявил глава регионального бюро Welthungerhilfe Дирк Хегманнс, слова которого приводит в среду, 19 февраля, агентство dpa.
По словам Хегманнса, речь идет о "настоящей гуманитарной катастрофе", и не в последнюю очередь из-за наступивших холодов. В районах, куда прибывают беженцы, не хватает места, чтобы разместить их всех и обеспечить питанием и отоплением, отмечает он.
Военное наступление войск президента Сирии Башара Асада на контролируемый оппозицией регион на северо-западе Сирии привело к ухудшению положения гражданского населения, в результате чего сотни тысяч людей были вынуждены бежать из района боевых действий.
Сирия и раньше переживала серьезные миграционные кризисы, однако тогда граница с Турцией была открыта, подчеркнул Хегманнс. По данным ООН, уже сейчас на турецкой территории находятся 3,6 миллиона сирийцев. Анкара закрыла границу, опасаясь, что и многие из 4 миллионов жителей провинции Идлиб захотят получить убежище в Турции.