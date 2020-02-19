Выбрать врага – большое искусство

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Аксиома, давно и прочно навязшая у всех на зубах. Гораздо креативнее, а главное – более впечатляюще, правильно выбрать себе врага. И чем он больше и страшнее, тем уважительнее будут относиться к выбирающему: ого, да он крутой парень!
Примерно такое впечатление создается при знакомстве с содержанием опубликованного на днях ежегодного отчета эстонского Департамента внешней разведки.
Нет ни малейшего сомнения, что именно определение главных источников опасности для Эстонии является и главной задачей упомянутого ведомства, и главным оправданием его существования. И если бы в этом документе таковыми были названы, скажем, Полинезия или никому не известное государство Азавад, то финансирование департамента было бы прекращено уже со дня, следующего непосредственно за опубликованием такого заявления. Поэтому таковыми источниками и определены Китайская Народная Республика и Российская Федерация (очередность в данном случае соблюдена по алфавиту, а не по оцениваемой разведчиками степени опасности). Такие враги – это престижно!
Чтобы не пустили корни вглубь Европы
В алфавитном же порядке и приступим к рассмотрению данного казуса.
Реакция китайской стороны была вполне ожидаемой. Но просто так сказать «мы знаем, какой будет реакция, поэтому и незачем огород городить», – это скучно. Надо же подергать льва за усы – ну, хотя бы для того, чтобы получить желанную порцию адреналина. Подергали. Получили.
Посольство КНР ответило не столько раздраженно, сколько строго назидательно, упрекнув эстонское компетентное ведомство как раз таки в некомпетентности и даже непрофессионализме, а также в использовании методов холодной войны. В завершение своего демарша дипломатическое представительство Поднебесной потребовало от местных разведчиков «исправить ложные утверждения, опираясь на факты, чтобы не было негативного эффекта».
Вот тут наши ястребы гордо воспарили: есть повод показать свой норов.
Депутат Европарламента от Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон из далекого Брюсселя, комментируя заявление китайского посольства, обнаружил не только глубокие аналитические способности, но и умение мыслить масштабно, с учетом отдаленных перспектив: «Если китайско-эстонские отношения до сих пор политически были достаточно дружественными и конструктивными, то таким шагом, к сожалению, они не добиваются ничего позитивного, а скорее сильно нарушают их. Еще один аргумент не допустить, чтобы Huawei пустил корни вглубь Европы». В огороде бузина… ну и так далее.
Ключевые слова в этой фразе: «до сих пор были».
Еще шире и принципиальнее (все-таки высокий пост обязывает) оценивает ситуацию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: «Я отвергаю требование [китайского] посольства. Оценка Департамента внешней разведки – это оценка безопасности, которая основана на экспертных знаниях его сотрудников. Это совсем не означает, что мы не будем развивать двустороннее сотрудничество с Китаем с учетом взаимной выгоды и интересов национальной безопасности».
Тут, впрочем, возникает вопрос: а Китай будет развивать?
Общее между Китаем и Эстонией
Что касается России, то, во-первых, те места доклада, где трактуется её роль в формировании зоны повышенной опасности для Эстонии, из года в год почти дословно повторяются – с некоторыми добавлениями и исправлениями на злобу дня. Так сказать, издание пятое, переработанное и дополненное…
На сей раз, впрочем, обращает на себя внимание другая особенность в сравнении с предыдущими схожими обстоятельствами. А именно – реакция российской стороны. Точнее даже – почти полное отсутствие таковой.
Видимо, сказывается уже сформировавшаяся привычка (см. предыдущий абзац) и осознание в этой связи бесполезности какой бы то ни было реакции. Я бы назвал такую реакцию максимально адекватной. По пословице «на всякий чих не наздравствуешься»… Или, что ближе по смыслу: кто-то там лает, а караван идет. Просто китайцы еще не привыкли к некоторым, тактично выражаясь, особенностям менталитета отдельных представителей эстонского политического бомонда.
…В свое время мне довелось присутствовать на церемонии открытия посольства КНР в Таллинне. Помнится, когда торжественная часть завершилась, кто-то из приглашенных спросил у советника посольства, а что, по его мнению, общего между Китаем и Эстонией. Дипломат тонко улыбнулся неповторимой и непостижимой для европейца улыбкой и ответил с предельной краткостью и исчерпывающей точностью: «Россия!..».
Сегодня эта формулировка приобретает уже не просто самоочевидное политико-географическое, но и глубокое морально-символическое наполнение.
Если долго вглядываться в бездну…
Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. У каждой из этих стран (как, впрочем, и у всех других – больше или меньше) есть свои особенности, которые могут представлять (и представляют!) в той или иной степени реальную опасность для их соседей.
Но значит ли это, что следует из года в год, изо дня в день фиксировать это обстоятельство? И что, скажите, пожалуйста, конструктивного содержится в том же докладе Департамента внешней разведки? То есть, может быть, и содержится, но нам об этом ничего не известно.
Но в таком случае все поставлено с ног на голову: широкой публике лишний раз (лишний в буквальном смысле!) сообщается, что Россия и Китай – такие большие и страшные, от них, того и гляди, следует ждать каверзы; а чтобы этого избежать – реально, а не на словах, – ничего не предлагается. Наращивание военной мощи НАТО и повышение бдительности на всех направлениях конструктивными предложениями считаться не могут. Как и требование, чтобы сурово брови мы насупили…
Впрочем, есть некоторые обстоятельства, позволяющие надеяться, что не всё тут у нас так уж безнадежно. В том числе – и с конструктивными предложениями. Например, заменить спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, как предлагает заместитель главы парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, назвавший высказывания второго лица в государстве, а также ряда других лидеров нынешней коалиции, «бессмысленным провоцированием России».
А следующую фразу из его – Михкельсона – интервью агентству BNS я вообще предлагаю высечь в граните и разместить на фасаде Полиции безопасности: «Наши службы разведки могли бы в дальнейших рапортах, говоря о российской угрозе, уделять внимание и тому, что мы сами могли бы сделать, чтобы избежать этой угрозы. Ведь поведение политиков является частью сдерживания или его расшатывания». Умри, Денис, лучше не скажешь!..