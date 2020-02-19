Выбрать врага – большое искусство

На сей раз, впрочем, обращает на себя внимание другая особенность в сравнении с предыдущими схожими обстоятельствами. А именно – реакция российской стороны. Точнее даже – почти полное отсутствие таковой.

Видимо, сказывается уже сформировавшаяся привычка (см. предыдущий абзац) и осознание в этой связи бесполезности какой бы то ни было реакции. Я бы назвал такую реакцию максимально адекватной. По пословице «на всякий чих не наздравствуешься»… Или, что ближе по смыслу: кто-то там лает, а караван идет. Просто китайцы еще не привыкли к некоторым, тактично выражаясь, особенностям менталитета отдельных представителей эстонского политического бомонда.

…В свое время мне довелось присутствовать на церемонии открытия посольства КНР в Таллинне. Помнится, когда торжественная часть завершилась, кто-то из приглашенных спросил у советника посольства, а что, по его мнению, общего между Китаем и Эстонией. Дипломат тонко улыбнулся неповторимой и непостижимой для европейца улыбкой и ответил с предельной краткостью и исчерпывающей точностью: «Россия!..».

Сегодня эта формулировка приобретает уже не просто самоочевидное политико-географическое, но и глубокое морально-символическое наполнение.

Если долго вглядываться в бездну…

Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. У каждой из этих стран (как, впрочем, и у всех других – больше или меньше) есть свои особенности, которые могут представлять (и представляют!) в той или иной степени реальную опасность для их соседей.

Но значит ли это, что следует из года в год, изо дня в день фиксировать это обстоятельство? И что, скажите, пожалуйста, конструктивного содержится в том же докладе Департамента внешней разведки? То есть, может быть, и содержится, но нам об этом ничего не известно.

Но в таком случае все поставлено с ног на голову: широкой публике лишний раз (лишний в буквальном смысле!) сообщается, что Россия и Китай – такие большие и страшные, от них, того и гляди, следует ждать каверзы; а чтобы этого избежать – реально, а не на словах, – ничего не предлагается. Наращивание военной мощи НАТО и повышение бдительности на всех направлениях конструктивными предложениями считаться не могут. Как и требование, чтобы сурово брови мы насупили…

Впрочем, есть некоторые обстоятельства, позволяющие надеяться, что не всё тут у нас так уж безнадежно. В том числе – и с конструктивными предложениями. Например, заменить спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, как предлагает заместитель главы парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, назвавший высказывания второго лица в государстве, а также ряда других лидеров нынешней коалиции, «бессмысленным провоцированием России».