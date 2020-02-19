Налоговый департамент подозревает выплату зарплаты в конверте на каждом шестом предприятии Ида-Вирумаа

Налоговый департамент обнародовал такую точку зрения на основании своего анализа рисков и классифицировал в своей терминологии 17 процентов местных предприятий как коммерческие объединения "с налоговым риском, связанным с зарплатами".

Руководитель подразделения отдела налогового аудита Кюлли Койдумяэ сказала, что в Ида-Вирумаа этот показатель ниже, чем в других уездах, но признала, что это может проистекать из того, что в Ида-Вирумаа меньше предприятий малого бизнеса, а на больших предприятиях практика выплаты зарплаты в конверте не распространена.

По словам Койдумяэ, позитивным в этом анализе можно считать то, что 83 процента предпринимателей, действующих в Ида-Вирумаа, честно декларируют зарплаты и платят с них налоги. "Это означает также то, что работники этих предприятий лучше защищены социальными гарантиями", - добавила она.

По утверждению Койдумяэ, практика выплаты зарплат в конвертах распространена практически во всех сферах деятельности. В Ида-Вирумаа проблемы с этим определенно есть в строительном секторе. "Мы испытываем повышенный интерес также к строительным гостендерам, так как деньги государства должны доставаться честным предпринимателям. Вдобавок в летний туристический сезон мы обращаем внимание на предприятия общепита, поскольку на сезонных работах используют временную рабочую силу, с чем сопряжен риск выплаты зарплаты в конверте", - объяснила она.

В 2019 году работники Налогово-таможенного департамента провели в Ида-Вирумаа 59 проверок, связанных с налогами на рабочую силу, в результате которых обязали доплатить налоги на общую сумму 258000 евро. Персональные беседы-консультации в связи с риском выплаты зарплаты в конверте провели с руководителями 147 предприятий Ида-Вируского уезда. По словам Койдумяэ, 38 процентов из них после этого скорректировали свое налоговое поведение и с этих предприятий государству начало поступать гораздо больше налогов на рабсилу, чем прежде.