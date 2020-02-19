Теплая зима грозит массовой гибелью популяции тюленей в Эстонии

Эколог и исследователь тюленей Март Юсси сказал, что сезон деторождения у тюленей в этом году начался более энергично, чем можно было представить. Если обычно тюлени приносят потомство между юбилеем республики и женским днем, в этом году на островах Эстонии ужеродились сотни детенышей тюленей.

Юсси прогнозирует, что на второй неделе марта на облюбованных тюленами островах станет тесно.

Из-за того, что тюлени не могут разводить потомство в своей естественной среде, на морском льду, новорожденные детеныши подвергаются опасностям, которые снижают их шансы дожить до взрослой жизни.

«Первая угроза - погода. Тюлени - животные арктического климата, привыкшие к холоду. В морозы детеныш тюленя не мерзнет за счет пушистой шерсти, но в штормовую и дождливую погоду его шкура мерзнет, и он начинает быстро остывать. Он вынужден тратить большое количество энергии, чтобы согреться, хотя должен бы использовать эту энергию для роста », - сказал Юсси.

Другая опасность состоит в том, что острова, полные тюленей, легко обнаруживают орлы и другие хищные птицы.

«Орлы, а также вороны и чайки с удовольствием едят весной мясо тюленей. Они не могут одолеть взрослых тюленей, но новорожденных - вполне. Даже если детенышу удастся избежать участи быть съеденным, потребуется много времени, чтобы защитить себя», - сказал ученый.

Третья угроза - болезнь. Лед (замерзшая вода) не содержит патогенов? тогда как на островах полно разлагающихся растений и птичьего помета. Это неподходящая среда для детенышей тюленей с незрелым иммунным состоянием - она благоприятствует распространению вирусных заболеваний. Даже если болезни не убьют молодых тюленей, они все равно ослабят их.

Один плохой год не окажет заметного влияния на популяцию тюленей, так как они долгоживущие животные и живут от 30 до 40 лет. Однако, если теплые зимы продолжатся, последствия могут наступить примерно через десятилетие.

«Это процесс старения населения, как и у людей. Если слабые молодые тюлени с годами не достигнут зрелости, мы можем увидеть резкое сокращение популяции тюленей через десять лет », - предупредил Юсси.

Департамент окружающей среды также предупредил людей о выходящих на берег тюленях, подчеркнув, что хотя щенок тюленя на пляже может казаться одиноким и беспомощным, он не нуждается в человеческой помощи. Когда вы замечаете детеныша тюленя, правильнее всего будет быстро отойти от него. Департамент также рекомендует держать своего домашнего питомца на поводке во время прогулки, поскольку собака может быть опасна для щенка тюленя.