Ср, 19.02.2020
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  • В жилом доме, в котором шел капитальный ремонт, случился пожар

В жилом доме, в котором шел капитальный ремонт, случился пожар

Начавшееся в подвале возгорание заполнило дымом весь дом. Спасатели зашли в дом в защитных масках.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня в 11:45 спасатели получили сообщение о том, что из подвала частного дома на улице Пеэду в Таммелинне идет дым, передает Tartu Postimees.

Спасатели установили, что очаг возгорания находился в подвале дома, где загорелся хранящийся там строительный материал. Руководитель спасательных работ сказал, что загорелись и древесина, и теплоизоляционный материал, что наполнило весь дом густым черным дымом.

В доме как раз делали капитальный ремонт, и там никто не жил. Во время пожара в доме также никого не было. Домовладелец сказал, что он всегда выключал электричество в подвальном этаже, когда выходил из дома. Руководитель спасательных службы сказал, что пока рано говорить о причинах пожара, так как причина пожара выяснится во время экспертизы.

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