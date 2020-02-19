В жилом доме, в котором шел капитальный ремонт, случился пожар

Спасатели установили, что очаг возгорания находился в подвале дома, где загорелся хранящийся там строительный материал. Руководитель спасательных работ сказал, что загорелись и древесина, и теплоизоляционный материал, что наполнило весь дом густым черным дымом.

В доме как раз делали капитальный ремонт, и там никто не жил. Во время пожара в доме также никого не было. Домовладелец сказал, что он всегда выключал электричество в подвальном этаже, когда выходил из дома. Руководитель спасательных службы сказал, что пока рано говорить о причинах пожара, так как причина пожара выяснится во время экспертизы.