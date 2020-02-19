Социал-демократы после встречи с Бешкиной: Таллинном руководят бездушные роботы

«Канцлер права Юлле Мадизе много раз подчеркивала, что чиновники должны быть более человечными. Но для мэрии Таллинна дети, оставшиеся без родительской опеки, всего лишь цифры в таблице», – сказала социал-демократ Кадри Кыусаар.

По словам Кыусаар, у нее сложилось впечатление, что Таллинном управляют люди, для которых удобство чиновников важнее благополучия тех, кто нуждается в этом больше всего.

«Вице-мэр Бешкина еще прошлым летом знала, что город второй год подряд не сумеет использовать деньги, выделенные ребятам из детдомов. Чиновники прячутся за бюрократическими отговорками, что не был разработан порядок распределения средств. И в то время, пока вице-мэр размышляла о том, как же все-таки оценивать потребности детей в дополнительной помощи, эти ребята должны были питаться на 2,7 евро в день. На культуру и досуг для этих детей предусмотрено 22 евро в месяц. А на счету города лежит целый миллион, предназначенный для этих ребят», – сказала Кыусаар.

«К сожалению, у таллиннских властей такое поведение уже вошло в норму – раньше мэрия не смогла найти применение сотням тысяч евро, предусмотренным для детей с тяжелой и средней степенью инвалидности. Столичные чиновники, особенно в социальной сфере, не должны быть бездушными роботами. Социал-демократы в сложившейся ситуации не видят другого решения, кроме как выразить вице-мэру Бетине Бешкиной недоверие. Надеемся, что вся оппозиция и хотя бы несколько центристов, у которых есть совесть, проявят в этом вопросе единство», – подчеркнула Кадри Кыусаар.