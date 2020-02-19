Сеть Rimi объяснила, почему решила ввести плату за пластиковые пакеты для овощей

«Нам было совершенно ясно, что у этой акции будут как яростные сторонники, так и противники. И здесь я подчеркиваю слово «яростные». Мы уже получили много звонков и писем от разочарованных клиентов, но также и похвалу», - сказала Батс.

От сторонников устойчивого образа компания получила обратную связь на тему того, что любые виды пластиковых пакетов можно было бы полностью убрать с рынка или значительно повысить цены на них.

«Но многие клиенты считают это решение негуманным, потому что у них имеют право на использование пластиковых пакетов», - сказала Батс.

По ее словам, сеть Rimi должна была найти золотую середину, чтобы избежать потери клиентов, и в то же время продвигать возможность по уменьшению экологического следа. «На большие перемены нужно больше времени, и действовать надо шаг за шагом», - объяснила Батс, почему цена на тонкие пластиковые пакеты теперь составляет пять центов, а не больше и не меньше.

Многие покупатели обеспокоены тем, что при загрузке товара во взятую из дома текстильную сумку цена станет выше на вес этой сумки. Батс объяснила, что на этот счет можно не беспокоиться. «Я считаю, что эстонцы достаточно умны, чтобы взвешивать свои товары без какой-либо упаковки на кассе самообслуживания», - сказала она, добавив, что всегда можно попросить и кассира произвести взвешивание без упаковки/сумки.

Единственный овощ, продаваемый на развес, который, по мнению Батс, может потребовать дополнительной упаковки, - это картофель. Однако это не является непреодолимым препятствием, и Батс рекомендует взять с собой использованный пластиковый пакет, чтобы купить картошку. «Я подчеркиваю, что Rimi не против использования пластика, но пропагандирует повторное использование», - объясняет Батс.

Риво Вески, менеджер по коммуникациям Selver, сказал, что у них нет плана вводить плату за тонкие пластиковые пакеты. «Selver предлагает клиентам возможность сделать более экологически чистый выбор в отделе фруктов и овощей в пользу биоразлагаемых полиэтиленовых пакетов, которые мы предлагаем уже много лет».

Такой же позиции придерживаются сети Maxima и Coop. "Требование платы не меняет привычки поведения людей навсегда - важно повышать осведомленность людей, а также информировать их о выгодах, которые они или их дети получают от экологически сознательного поведения», - прокомментировала Янне Лайк, директор по продажам и маркетингу Maxima Eesti.

Мартин Мийдо из сети Соор, однако, отметил, что хотя введение платы за тонкие пластиковые пакеты, вероятно, уменьшит их использование, сам пластиковый пакет не является проблемой. «Процесс производства пластикового пакета гораздо менее обременителен для окружающей среды, чем производство бумажного пакета», - сказал Мийдо. Он добавил, что некоторые товары бессмысленно предлагать без пакета - в том числе, немытый картофель или морковь.