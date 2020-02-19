Рийгикогу принял резолюцию с осуждением российской интерпретации истории

За принятие заявления (140 AE) проголосовали 72 члена Рийгикогу. Против – один.

Ниже приведен текст заявления:

«Осуждая Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнительные протоколы, а также последовавшие за этим оккупацию Балтийских стран и разделение Польши между двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой для начала Второй мировой войны;

учитывая постановление Съезда Народных Депутатов Советского Союза от 24 декабря 1989 года, которое осудило Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнительные протоколы и признало секретные протоколы неправомерными и недействительными с момента их подписания;

вспоминая заявление Рийгикогу от 14 февраля 2012 года, которое осудило репрессивную политику Советского Союза и национал-социалистической Германии, а также деятельность лиц, совершивших преступления против человечества, служа вышеназванным режимам;

вспоминая резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года, которая подчеркивала важность европейской исторической памяти для будущего Европы;

выражая поддержку Польше и другим государствам Европы, которых Российская Федерация в последнее время причислила к числу виновных в развязывании Второй мировой войны,

Рийгикогу:

осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского Союза в качестве одного из основных зачинщиков Второй мировой войны и перенося ответственность за агрессию на жертв;

подчеркивает, что Вторая война стала возможной в результате подписания между Советским Союзом и национал-социалистической Германией договора о ненападении, т.е. прямым последствием Пакта Молотова-Риббентропа и секретных дополнительных протоколов;

повторяет, что нацистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в беспрецедентных для человеческой истории массовых убийствах, геноцидах, депортациях и лишениях жизни и свободы;

призывает Российскую Федерацию поддержать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и по всему миру, чтобы преступления тоталитарных режимов не были забыты, так как знание истории повышает возможности противостоять угрозам демократии;

считает необходимым поддержать деятельность, направленную на сохранение исторической памяти и воспоминаний в Эстонии и государствах-членах Европейского союза;

подчеркивает необходимость рассказывать в общеобразовательных школах Эстонии о преступлениях тоталитарных режимов и угрозах демократии в историческом контексте, а также включать эти темы в учебные программы;

призывает поддержать проекты, запечатлевающие воспоминания жертв тоталитарных режимов».