Видео ⟩ Наглость зашкаливает: парковка некоторых водителей в Таллинне вызывает вопросы у МуПо

«Если неправильная парковка на местах для инвалидов особенно актуальна в праздничные дни и преимущественно на парковках больших торговых центров, то злоупотребление инвалидными картами ежедневная головная боль стражей правопорядка», - говорит пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

«К сожалению, выдача карт для инвалидов до сих пор в компетенции местных самоуправлений и отсутствует единый общегосударственный регистр. Так в центре Таллинна встречаются запаркованные автомобили, под лобовым стеклом которых, например, красуются выданные в Нарва-Йыэсуу или Вярска парковочные карты для инвалидов», - добавила она.

На прошлой неделе в ходе обхода, который длился несколько часов, в глаза сотрудникам МуПо также бросились парковочные карты для инвалидов, выданные в Тахкуранна, Вильянди, Абья, Раквере, Сауэ и Рапла.

«Если Рапла и Сауэ еще вызывают доверия в качестве мест, откуда приезжают на работу, но то, что человек с ограниченными возможностями ежедневно приезжает в столицу из Нарва-Йыэсуу или Тухкаранна, маловероятно», - сказал инспектор МуПо Меэлис Меэрентс. Проблемой является также парковка с просроченными картами. Часто используются принадлежащие близким людям инвалидные карты, хотя их можно использовать только при транспортировке инвалидов.

По словам Меэрентса, в Таллинне есть определенные улицы – именно в центре Таллинна или в Старом городе, – где концентрация парковок с инвалидными картами невероятно большая. «Мы между собой в шутку называем их инвалидными улицами. Например, Маакри, Торнимяэ, Лай, Вене и по вечерам, когда открываются бары, также улица Мюйривахе», - перечисляет Меэрентс.

«На улице Торнимяэ, действительно несколько людей с ограниченными возможностями, которые там работают, но обычно их автомобили припаркованы так, как это предусмотрено – все четыре колеса на пешеходной дороге, при этом для пешеходов оставлено минимум 1,5 метра в ширину для прохода», - сказал инспектор.

В случае автомобилей, паркующихся с инвалидными картами на улицах Маакри и Вене, он лично видел, как молодые и полные сил мужчины выходили из зданий и садились в машины. По словам патруля МуПо, такие деятели кидают тень на законно использующих карты для инвалидов людей.

«В основном доминирует мнение, что карта для инвалидов – это некая волшебная палочка, ее владельцу все абсолютно разрешено и отсюда появляется много нарушение при парковке», - говорит Меэрентс.

Закона о дорожном движении

Статья 68. Особые права водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водителей транспортных средств, обслуживающих людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата или слепых

(3)Водитель с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водитель транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, на транспортном средстве которого имеется парковочная карточка транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, может:

1)останавливать и парковать транспортное средство в населенных пунктах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку, при условии, что стоящее транспортное средство полностью располагается на тротуаре таким образом, чтобы для движения пешеходов на дальней от проезжей части стороне тротуара оставалась свободной полоса шириной не менее 1,5 метра. Указанное правило не действует на участках дороги, обозначенных разметкой, запрещающей остановку;

2)парковать транспортное средство в зоне действия запрещающих стоянку дорожных знаков, на парковках с ограниченным временем стоянки свыше предусмотренного срока и на дорогах в жилых зонах за пределами парковок при условии, что это не создает помех для пешеходов и не препятствует движению других транспортных средств.

(4) Водитель транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата или слепых, на транспортном средстве которого имеется парковочная карточка транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата или слепых, может останавливать транспортное средство в населенных пунктах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку, для посадки или высадки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых.