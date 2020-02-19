Президент и премьер-министр осудили нападение на сотрудников полиции

«Эстонская полиция это сила, которая защищает нас от преступности и от насилия, обеспечивает безопасность всем жителям Эстонии. Нападение на сотрудников полиции это нападение на безопасность всех нас», - написала Керсти Кальюлайд в социальных сетях.

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам полиции. В своих мыслях я с теми, кто обеспечивает нам нашу безопасность. Спасибо всем вам!», - написала президент.

Премьер-министр Юри Ратас в среду в социальных сетях написал, что события этого дня стали еще одним напоминанием о том, какой самоотверженной и какой опасной может быть каждодневная работа полиции. «Нападение на полицейских — это всегда нападение на эстонское государство и на его жителей. Какими бы редкими не были такого рода происшествия, все мы заслуживаем того, чтобы в нашей стране было бы меньше насилия», - подчеркнул Ратас.

«От всего сердца благодарю сотрудников полиции, отлично и ответственно выполняющих свою работу и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и сил», - добавил премьер-министр.

Двое сотрудников уголовной полиции Пыхьяской префектуры в среду утром в Таллинне получили травмы в результате того, что их сбил своим автомобилем 25-летний мужчина, подозреваемый в наркоторговле, которого они пытались задержать.