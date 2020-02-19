Президент Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас пожелали выздоровления пострадавшим полицейским

«Эстонская полиция - это сила, которая защищает нас от преступности и от насилия, обеспечивает безопасность всем жителям Эстонии. Нападение на сотрудников полиции - это нападение на безопасность всех нас», - написала Керсти Кальюлайд в социальных сетях.

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам полиции. В своих мыслях я с теми, кто обеспечивает нам нашу безопасность. Спасибо всем вам!» - написала президент.

«Сегодняшние события являются напоминанием о том, насколько самоотверженной и опасной может быть повседневная работа полиции. Нападение на cотрудника правоохранительных органов - это всегда нападение на эстонское государство и наш народ. Независимо от того, насколько редки подобные случаи, мы все заслуживаем, чтобы в нашей стране было меньше насилия», - написал Ратас в Facebook.

«Я искренне благодарю полицейских, которые добросовестно выполняли свою работу, а также желаю им выздоровления и сил», - написал он.

Двое сотрудников уголовной полиции Пыхьяской префектуры в среду утром в Таллинне получили травмы в результате того, что их сбил своим автомобилем 25-летний мужчина, которого они пытались задержать.