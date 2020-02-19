Мог попасть в беду: полиция разыскивает 61-летнего мужчину

После этого разговора телефон Агу был отключен, а его местонахождение неизвестно. Пропавший проживает в Пыльва, но домой он до сих пор не вернулся. В последнем разговоре с близкими он упоминал, что находится у Maksimarket в Выру.

Пропавший Агу. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Известно, что состояние здоровья Агу заставляет желать лучшего, в связи с чем есть основание полагать, что он мог попасть в беду. Полиция установила, что в больницы разыскиваемый не попадал. Также были проверены определенные места в Пыльва и Выру, где он мог пребывать, но тщетно.

На Агу была сероватая куртка, джинсы, кроссовки и черная шапка.