Мог попасть в беду: полиция разыскивает 61-летнего мужчину

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 61-летнего Агу, с которым близкие последний раз выходили на связь 15 февраля, когда он, по его собственным словам, был у магазина в Выру.
После этого разговора телефон Агу был отключен, а его местонахождение неизвестно. Пропавший проживает в Пыльва, но домой он до сих пор не вернулся. В последнем разговоре с близкими он упоминал, что находится у Maksimarket в Выру.
Известно, что состояние здоровья Агу заставляет желать лучшего, в связи с чем есть основание полагать, что он мог попасть в беду. Полиция установила, что в больницы разыскиваемый не попадал. Также были проверены определенные места в Пыльва и Выру, где он мог пребывать, но тщетно.
На Агу была сероватая куртка, джинсы, кроссовки и черная шапка.
Всех, кто после 15 февраля видел подходящего под описание мужчину или знает, где он может находиться, полиция просит звонить по номеру 112.