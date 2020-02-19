Как в 90-е: похоронное бюро по заказу сожгли дотла

Прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ отметил работу следственной группы Ляэнеской префектуры, поскольку были установлены как мотивы преступления, так и поджигатель с организатором. «По версии прокуратуры, целью поджога было нанесение ущерба конкретному похоронному бюро, поскольку у 32-летнего Сильвера возник конфликт с владельцем бюро. Согласно планам Сильвера, в будущем у него должна была появиться доля в OÜ Pärnu Krematoorium и он хотел навредить конкуренту крематория», - сказал прокурор Туулемяэ.

«Преступления такого типа, в ходе которых поджигали дома конкурентов, знакомы из 1990-х годов и сейчас могли бы кануть в историю», - говорит прокурор.

Официальной связи с крематорием у Сильвера нет и как юридическому лицу Pärnu Krematoorium обвинение не предъявлено. Эдгар работает в крематории, но перед этим работал на предприятии Сильвера.

Также прокуратура обвиняет Эдгара в ненадлежащем обращении с трупами, поскольку он сфотографировал два отправленных на кремацию трупа. «Если рабочие обязанности или прочие разумные причины фотографирования трупа человека отсутствуют, этого делать нельзя», - объясняет прокурор.