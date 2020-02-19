Старейшина: приезжие работники создают напряжение в Ласнамяэ

Как рассказал изданию старейшина, районная управа получила сигнал о том, что в одной четырехкомнатной муниципальной квартире проживает четырнадцать человек, некоторые из которых - без регистрации. "Это семья из восьми детей, с детьми, невестками и внуками. Этот пример иллюстрирует опасность сегрегации. Что будет там через пять лет?» - задал старейшина района риторический вопрос.

По его словам, в районе будут и дальше возникать новые проблемы с учреждениями по уходу за детьми, поскольку приезжающие сюда рабочие немедленно подают ходатайство о виде на жительство, а в школы и детские сады и вовсе зачастую обращаются, еще не имея вида на жительство или прописки.

«Существует проблема и с языковыми навыками: если говорить по-русски умеют, то с русским письменным языком - проблемы», - отметил он.