Ср, 19.02.2020
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Старейшина: приезжие работники создают напряжение в Ласнамяэ

Tornmaja Vikerlase 24, Lasnamäe, Tallinn. Esiplaanil Laagna keskus.

ФОТО: Claire Peinar / Postimees

«Коренные жители Ласнамяэ чувствуют давление на заработную плату, потому что рабочие места пересекаются. Также существует давление в том, что касается роста расходов на проживание. Общественный порядок и безопасность - это проблема, поскольку люди требуют бесплатного проезда в общественном транспорте», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн в парламентской комиссии по решению кризиса народонаселения, сообщает газета Pealinn.

Как рассказал изданию старейшина, районная управа получила сигнал о том, что в одной четырехкомнатной муниципальной квартире проживает четырнадцать человек, некоторые из которых - без регистрации. "Это семья из восьми детей, с детьми, невестками и внуками. Этот пример иллюстрирует опасность сегрегации. Что будет там через пять лет?» - задал старейшина района риторический вопрос.

По его словам, в районе будут и дальше возникать новые проблемы с учреждениями по уходу за детьми, поскольку приезжающие сюда рабочие немедленно подают ходатайство о виде на жительство, а в школы и детские сады и вовсе зачастую обращаются, еще не имея вида на жительство или прописки. 

«Существует проблема и с языковыми навыками: если говорить по-русски умеют, то с русским письменным языком - проблемы», - отметил он.

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