Старейшина: приезжие работники создают напряжение в Ласнамяэ

«Коренные жители Ласнамяэ чувствуют давление на заработную плату, потому что рабочие места пересекаются. Также существует давление в том, что касается роста расходов на проживание. Общественный порядок и безопасность - это проблема, поскольку люди требуют бесплатного проезда в общественном транспорте», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн в парламентской комиссии по решению кризиса народонаселения, сообщает газета Pealinn.
Как рассказал изданию старейшина, районная управа получила сигнал о том, что в одной четырехкомнатной муниципальной квартире проживает четырнадцать человек, некоторые из которых - без регистрации. "Это семья из восьми детей, с детьми, невестками и внуками. Этот пример иллюстрирует опасность сегрегации. Что будет там через пять лет?» - задал старейшина района риторический вопрос.
По его словам, в районе будут и дальше возникать новые проблемы с учреждениями по уходу за детьми, поскольку приезжающие сюда рабочие немедленно подают ходатайство о виде на жительство, а в школы и детские сады и вовсе зачастую обращаются, еще не имея вида на жительство или прописки.
«Существует проблема и с языковыми навыками: если говорить по-русски умеют, то с русским письменным языком - проблемы», - отметил он.
Читайте дальше в Pealinn.