Под Таллинном началось строительство не имеющего аналогов в Эстонии сооружения

По словам министра Каймара Кару, строящийся дата-центр является важным проектом государственного уровня, он даст возможность безопасно осуществлять свою деятельность в Эстонии как местным стартапам, так и крупным глобальным предприятиям, сообщил портал новостей вещания.

"Создание самого крупного в странах Балтии дата-центра в Эстонии свидетельствует о том, что инвесторы верят в инфотехнологическую состоятельность Эстонии, в том числе в сфере кибербезопасности. Создание центра требует значительных инвестиций, но связанное с проектом потенциальное влияние значительно шире – создание дата-центра укрепит нашу позицию в регионе и откроет новые возможности в международной конкуренции", – отметил Кару.

По оценке министра, в плане строительства речь идёт об очень современном и энергоэффективном здании. "Дата-центр – это не только безлюдные серверные, но также офисные помещения и помещения для проведения конференций. Дата-центр MCF с его очень хорошо продуманным комплексным решением, будем надеяться, станет примером для других", – сказал Кару.

Дата-центр в волости Сауэ обойдется в 100 млн евро ФОТО: MCF Group Estonia

По словам руководителя строящей дата-центр компании MCF Group Estonia Керта Эверта, основные клиенты центра – это предприятия, пользующиеся большими объtмами данных – IT-фирмы, телекоммуникационные компании и финансовые учреждения. "Дата-центр можно сравнить с банком – если в банке люди хранят деньги, то мы храним данные", – сказал Эверт.

Эверт добавил, что на планирование дата-центра ушло пять лет, в результате он станет первым подобным центром в Эстонии, все развитие которого будет осуществляться именно и исключительно с учетом требований, предъявляемых к строительству дата-центров.

"Дата-центр международного уровня будет соответствовать требованиям самого высокого уровня безопасности, для обеспечения которого будут установлены как физические, так и электронные барьеры, и будет соблюдаться соответствие стандарту ISKE, являющемуся трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства. Ничего подобного в Эстонии еще не строилось", – сказал Эверт

Через дата-центр будут проходить линии передачи данных, соединяющие Эстонию с городами Европы, как государственные, так и всех наиболее крупных операторов связи. Для обеспечения энергобезопасности дата-центр будет расположен непосредственно рядом с подстанцией Elering и будет подключен к кабелю Estlink. Третий уровень безопасности обеспечивается дизельными генераторами с 200 000-литровым запасом топлива.

Самый большой в странах Балтии дата-центр будет строиться в три этапа. Первый этап стоимостью 30 миллионов евро включает трехэтажное здание площадью 14 500 квадратных метров, которое будет готово в первом квартале 2021 года. Согласно планам, на земельном участке в Сауэ будет ещё два здания такой же площади. Всего в помещениях первого этапа дата-центра можно будет разместить до 1100 аппаратных шкафов с 45 000 серверов, а весь комплекс рассчитан на 3300 аппаратных шкафов с 135 000 серверов.