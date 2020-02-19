Видео ⟩ А вы ничего не упустили? Для русскоязычных жителей Эстонии создали инструкцию, как заполнять декларацию

Начиная с 15 февраля можно подать декларацию о доходах. Налогово-таможенный департамент создал видеоурок на русском языке о том, как заполнять налоговую декларацию.
Одним из важнейших изменений в этом году является то, что декларацию о доходах можно подавать на месяц дольше – до 30 апреля. Электронным образом доходы, как всегда, можно задекларировать с 15 февраля, а на бумажном носителе - с 17 февраля (поскольку 15 и 16 февраля являются выходными днями).
В видео департамент подробно объясняет, как заполнять декларацию о доходах.
Если есть какие-либо вопросы при заполнении налоговой декларации, Налогово-таможенный департамент рекомендует посетить веб-сайт www.emta.ee, где доступны ответы на наиболее распространенные вопросы. Информацию также можно получить по адресу eraklient@emta.ee и по телефону 880 0811.
"В таллиннском офисе Налогово-таможенного департамента длинные очереди, поэтому, если вы хотите подать бумажную декларацию или прийти со своими вопросами в офис, мы рекомендуем вам подождать несколько недель. Срочности нет, крайний срок подачи налоговой декларации - 30 апреля", - уточнила пресс-слежба департамента.