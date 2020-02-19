Видео ⟩ А вы ничего не упустили? Для русскоязычных жителей Эстонии создали инструкцию, как заполнять декларацию

Одним из важнейших изменений в этом году является то, что декларацию о доходах можно подавать на месяц дольше – до 30 апреля. Электронным образом доходы, как всегда, можно задекларировать с 15 февраля, а на бумажном носителе - с 17 февраля (поскольку 15 и 16 февраля являются выходными днями).

В видео департамент подробно объясняет, как заполнять декларацию о доходах.

Если есть какие-либо вопросы при заполнении налоговой декларации, Налогово-таможенный департамент рекомендует посетить веб-сайт www.emta.ee, где доступны ответы на наиболее распространенные вопросы. Информацию также можно получить по адресу eraklient@emta.ee и по телефону 880 0811.