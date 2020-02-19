Театр Старого Баскина подал в суд на Министерство культуры Эстонии

Об этом BNS сообщили в пресс-службе суда, отметив, что театр ходатайствует о признании незаконным приказа министра культуры от 29 мая прошлого года по поводу ходатайств о критериях оценки, а также об отмене приказа министра культуры от 17 января этого года.

Театр просит, в частности, чтобы суд обязал Министерство культуры повторно провести тур ходатайств о выделении пособий театрам на 2020 год.

Суд удовлетворил ходатайство театра о введении первоначальной правовой защиты, установив временное ограничение на выполнение приказа министра культуры от 17 января до того момента, когда вступит в силу решение административного суда по данному вопросу.

В то же время, суд пока не решил, примет ли он жалобу театра в производство.

18 января Театр Старого Баскина получил от министра культуры письмо о том, что министр Индрек Саар решил с 2020 года прекратить выплату пособия на деятельность, которое до того театр регулярно получал в течение 14 лет.