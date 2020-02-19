Ср, 19.02.2020
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Интерпол отказал России в розыске журналиста, который получил в Латвии политическое убежище

Предприниматель Алишер Усманов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Интерпол отклонил запрос России о международном розыске журналиста "Росбалт" Александра Шварева, который получил в Латвии политическое убежище, сообщил адвокат журналиста Владимир Жеребенков. 

В России Шварева обвиняют в вымогательстве денег и клевете в адрес предпринимателя Алишера Усманова. 

"Интерпол отказался разыскивать Шварева, так как признал его дело политическим. Кроме того, комиссия Интерпола установила, что в деле нет криминального элемента, а связано оно только с частными вопросами", - сообщил  агентству "Интерфакс" адвокат.

Сам Шварев заявил, что категорически не признает обвинение и не верит в объективное расследование дела, поэтому решил остаться за границей - Латвия предоставила Швареву и его семье политическое убежище. Шварева в России арестовали заочно и объявили в международный розыск. 

В январе Шварев заявил, что Латвия предоставила ему политубежище, признав, что в России его преследуют за профессиональную деятельность. 

В России Шварева вместе с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, обвиняют в том, что с июля по октябрь 2018 года они на нескольких сайтах опубликовали заведомо ложную информацию о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. Эти сведения, как установили в полиции, не соответствуют действительности и являются заведомо ложными, порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию бизнесмена, причиняя ему вред.

Адвокат Шварева считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста - заказным.

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