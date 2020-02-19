Мартен Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону

Француз Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце, передает Newsru.com.
Победитель показал время 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (+57 секунд; 2 промаха), третьим стал австриец Доминик Ландертингер (+1.22,1; 1).
Норвежец мог потеснить француза на вторую строчку, но неточный выстрел на последнем рубеже лишил его этой возможности.
Seems like it could be a finish of the winner as JT Boe collected one more penalty and left 38 seconds behind @martinfkde. But the competition in #antholz2020 is far from it’s end, so watch it live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/AvZkUAhGmM— IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020
Для 31-летнего Фуркада эта золотая медаль стала 12-й на чемпионатах мира и четвертой в индивидуальных гонках. Победа позволила Мартену укрепить лидерство в общем зачете Кубка мира.
Лучшим из российских спортсменов стал Никита Поршнев, финишировавший 11-м (+3.53,3; 2). Евгений Гараничев - 14-й (+3.59,9; 2), Александр Логинов - 15-й (+4.06,9; 5).
Чемпионат мира продолжится в четверг сингл-микстом. Следующая гонка у мужчин состоится 22 февраля, спортсмены пробегут эстафету.