Мартен Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону

Победитель показал время 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (+57 секунд; 2 промаха), третьим стал австриец Доминик Ландертингер (+1.22,1; 1).

Норвежец мог потеснить француза на вторую строчку, но неточный выстрел на последнем рубеже лишил его этой возможности.

Seems like it could be a finish of the winner as JT Boe collected one more penalty and left 38 seconds behind @martinfkde. But the competition in #antholz2020 is far from it’s end, so watch it live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/AvZkUAhGmM — IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020

Для 31-летнего Фуркада эта золотая медаль стала 12-й на чемпионатах мира и четвертой в индивидуальных гонках. Победа позволила Мартену укрепить лидерство в общем зачете Кубка мира.

Лучшим из российских спортсменов стал Никита Поршнев, финишировавший 11-м (+3.53,3; 2). Евгений Гараничев - 14-й (+3.59,9; 2), Александр Логинов - 15-й (+4.06,9; 5).