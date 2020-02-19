Ср, 19.02.2020
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В волости Ныо сгорела дача

Päästjad.

ФОТО: Mailiis Ollino

 Вчера в 15:39 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Илли волости Ныо горела дача. Когда прибыли спасатели, пламя уже выбивалось из-под крыши дома и все комнаты наполнены дымом, пишет Tartu Postimees.

Спасатели вошли в здание в поисках людей. Ни одного пострадавшего найдено не было.

Как оказалось, пожар начался с сауны, откуда огонь распространился под крышу здания. Чтобы найти исчтоник огня и потушить пожар, спасатели сняли потолочные перекрытия сауны и крышу дома. 

Пожар был потушен в течение трех часов. Точная причина возгорания выясняется.

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