В волости Ныо сгорела дача

Вчера в 15:39 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Илли волости Ныо горела дача. Когда прибыли спасатели, пламя уже выбивалось из-под крыши дома и все комнаты наполнены дымом, пишет Tartu Postimees.
Спасатели вошли в здание в поисках людей. Ни одного пострадавшего найдено не было.
Как оказалось, пожар начался с сауны, откуда огонь распространился под крышу здания. Чтобы найти исчтоник огня и потушить пожар, спасатели сняли потолочные перекрытия сауны и крышу дома.
Пожар был потушен в течение трех часов. Точная причина возгорания выясняется.