Поддержка неэстонцами членства Эстонии в НАТО снизилась на шесть процентов

Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства обороны, отношение Эстонии к НАТО остается позитивным среди населения страны, осенью 2019 года членство в НАТО поддерживали 74 процента населения, сообщает BNS.

47 процентов населения Эстонии поддерживают членство в НАТО безусловно, а 27 процентов скорее поддерживают, а 15 процентов населения выступают против, а 10 процентов не имеют мнения по этому вопросу.

Среди эстонцев членство в НАТО поддерживает 91 процент, среди неэстонсцев 38 процентов опрошенных. По сравнению с весной, поддержка неэстонцами членства в НАТО снизилась на шесть процентных пунктов. Против членства в НАТО 39 процентов неэстонцев, а 23 процента неэстонцев не имеют мнения по этому вопросу.

В то время как 90 процентов или более эстонцев уже давно поддерживают членство Эстонии в НАТО, поддержка неэстонцев для НАТО значительно ниже и весьма переменчива и в значительной степени зависит от мировых политических событий и их освещения в СМИ.

С марта 2015 года по март 2018 года доля неэстонцев среди поддерживающих членство страны в НАТО чуть превышала 30 процентов. В октябре 2018 года доля сторонников НАТО среди неэстонцев выросла до 44 процентов и оставалась на этом уровне до марта 2019 года.

Социологи отмечают, что чем лучше человек интегрирован и лучше знает эстонский язык, тем более позитивно его отношение к членству страны в НАТО.

На вопрос, делает ли размещение в Эстонии солдат боевой группы НАТО страну в целом более безопасной или менее безопасной, или влияют ли на безопасность в том или ином направлении, 78 процентов эстонцев ответили, что боевая группа НАТО сделала Эстонию более безопасной. 39 процентов респондентов других национальностей не видят влияния присутствия НАТО на безопасность Эстонии, 30 процентов считают, что НАТО повышает безопасность.