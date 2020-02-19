В ночь на четверг ожидаются сбои в работе электронных каналов Swedbank

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 20 февраля c 00.00 до 07.00, то есть в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.

С 00.30 до 2.30 будет невозможно снимать наличные в банкоматах банка.

"Приносим извинения в связи с возможными неудобствами и просим запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали Вашим банковским операциям,- пишет банк на воем сайте.