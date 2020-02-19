Добровольная служба женщин в Силах обороны пользуется все большей поддержкой населения

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу Министерства обороны, предоставленная с 2013 года женщинам возможность прохождения службы в рядах Сил обороны на добровольной основе в обществе все больше расценивается как разумная.

Из трех вариантов того, какими могли бы быть отношения женщин к службе в армии, 78 процентов в проводившемся уже в третий раз опросе выбрали ответ, что женщины должны иметь возможность прохождения службы на добровольной основе.

Обязательную военную службу для женщин поддерживают три процента опрошенных; 15 процентов считают, что женщинам вообще не нужно идти на военную службу.

Среди эстонцев добровольную военную службу женщин поддерживают 84 процентов, среди неэстонцев 67 процентов. 25 процентов опрошенных неэстонцев читают, что женщины вообще не должны идти на военную службу.

Из тех респондентов, что считают добровольную службу женщин более или менее необходимой, 54 процента считают, что служба по призыву женщин должна быть организована по отдельной программе, 41 процент считает правильным призыв на службу на тех же основаниях, что и призыв молодых мужчин.

50 процентов опрошенных считают, что женщины могут служить наравне с мужчинами во всех войсках и на должностях, в то время как 40 процентов считают, что женщины должны скорее служить в тылу и в учреждениях поддержки.

Как и в отношении к женщинам на военной службе, и в этом вопросе респонденты других национальностей более консервативны: 54 процента неэстонцев и 59 процентов эстонцев считают, что женщины подходят для службы в армии наравне с мужчинами.