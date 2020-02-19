Кылварт: вице-мэр Бешкина последовательно и упорно развивает городскую социальную сферу

Кылварт отметил, что вице-мэр Бешкина последовательно и упорно развивает городскую социальную сферу.

«Разумеется, в социальной сфере есть недочеты, которые следует признать и устранить, мы обсуждали это и на сегодняшнем заседании горуправы. Я вижу, что курирующая эту сферу вице-мэр Бетина Бешкина последовательно и упорно развивает ее, она взяла на себя полную ответственность за развитие этой области и выполняет свою работу со всей душой», - сказал мэр Михаил Кылварт.

«Мы всегда находили решения проблемам нуждающихся, также как и в случае детей, оставшихся без родительской опеки, который привлек к себе столько внимания в последние дни. Однако решение не всегда может быть достаточно оперативным, и этим мы обязаны заняться, - подтвердил мэр. – Что же касается денег, то критерии назначения пособий должны быть четкими и единообразными, а изменение существующей практики должно быть основательно взвешено».

Кылварт указал, что Таллинн оказывает более 50 различных социальных услуг, в том числе для детей, людей с особыми потребностями, пожилых и представителей других групп риска. В последние годы город последовательно увеличивает бюджет социальной сферы, в этом году по сравнению с 2019 годом, рост составил 10%. На инвестиции в социальную сферу направлено 3,7 миллиона евро, зарплаты социальных работников растут, также как и размеры пособий.