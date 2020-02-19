Ср, 19.02.2020
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На прошлой неделе грипп забрал в Эстонии первые жизни

Gripp, haigus, ravimid.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

По данным Департамента здравоохранения, на прошлой неделе пяти входящим в группы риска людям в возрасте 63, 66, 69 и 83 лет, а также 9-месячному малышу потребовалась интенсивная терапия из-за гриппа. Трое из пяти человек, нуждавшихся в интенсивной терапии, скончались, в том числе 9-месячный ребенок, сообщает Postimees.

Обзор тяжелых случаев гриппа, требующих интенсивной терапии, основан на данных Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Нарвской больницы.

Лабораторно было подтверждено 226 случаев гриппа по всей Эстонии, 178 из которых были вирусами гриппа A- и 48B-. Доля вирусов гриппа среди других вирусов составляет почти 60 процентов. В 29,5% случаев заболевания связаны с вирусом РС.

В период с 10 по 16 февраля 4009 человек нуждались в медицинской помощи из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей, а заболеваемость гриппом и гриппоподобными инфекционными заболеваниями увеличилась на 26 процентов.

По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, с начала сезона были госпитализированы 279 пациентов, причем более половины из тех, кто нуждается в госпитализации - это дети и подростки до 19 лет.

По словам главного специалиста центра по гриппу при Департаменте здравоохранения Ольги Садиковой, заболеваемость во всех возрастных группах увеличилась, и в целом заболеваемость гриппом все еще растет. Чтобы не распространять грипп, Садикова рекомендует сидеть дома и правильно лечиться.

Заболеваемость гриппом и гриппоподобными заболеваниями на прошлой неделе была самой высокой в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Вильянди. На Сааремаа и Хийумаа не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

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