На прошлой неделе грипп забрал в Эстонии первые жизни

Обзор тяжелых случаев гриппа, требующих интенсивной терапии, основан на данных Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Нарвской больницы.

Лабораторно было подтверждено 226 случаев гриппа по всей Эстонии, 178 из которых были вирусами гриппа A- и 48B-. Доля вирусов гриппа среди других вирусов составляет почти 60 процентов. В 29,5% случаев заболевания связаны с вирусом РС.

В период с 10 по 16 февраля 4009 человек нуждались в медицинской помощи из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей, а заболеваемость гриппом и гриппоподобными инфекционными заболеваниями увеличилась на 26 процентов.

По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, с начала сезона были госпитализированы 279 пациентов, причем более половины из тех, кто нуждается в госпитализации - это дети и подростки до 19 лет.

По словам главного специалиста центра по гриппу при Департаменте здравоохранения Ольги Садиковой, заболеваемость во всех возрастных группах увеличилась, и в целом заболеваемость гриппом все еще растет. Чтобы не распространять грипп, Садикова рекомендует сидеть дома и правильно лечиться.