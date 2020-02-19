СМИ: в Китае начали задерживать зарплаты из-за вспышки коронавируса

Как отмечается, больше всего вспышка коронавирус ударил по небольших компаниях, особенно тех, что работают в сфере услуг. В частности, проблемы с оплатой труда испытывают работники гостиничного бизнеса и частных школ, торговых центров, парков развлечений и театров: из-за карантина и запрета на передвижения такие предприятия теряют клиентов, а их владельцам приходится сокращать расходы на оплату труда.

О том, как много китайцев теряют зарплаты и выходят в неоплачиваемые отпуска, пока неизвестно. Официальной статистики этого явления нет.

По расчетам сайтов по поиску работы, в Китае почти вдвое упало количество новых резюме, а около трети соискателей работы сообщили, что понимают, что могут не получать заплаты.