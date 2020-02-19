Внушительная статистика: четыре эстонских работника из пяти готовы сменить работу

Такие данные, как сообщает BNS, выяснились из проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат большого исследования рынка труда, в котором участвовало более 10 000 работников и соискателей работы.

Год назад сменить работу были готовы 73 процента работников.

«На готовность работников сменить работу во многом влияет вербовочная активность работодателей, поскольку около половины работников (45 процентов) получили приглашения участвовать в конкурсе на вакантную должность. Таким образом, возросшее число объявлений о работе по-прежнему предлагает работникам очень хорошие возможности для смены работы, – комментирует результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – Исследование показывает, что в ближайшее время перейти на новую работу намерены более пятой части (21 процент) работников».

Хенри Аувяэрт добавил, что первый месяц года показал резкий рост активности работников, и свою кандидатуру на новую должность выдвигало на 27 процентов больше людей, чем год назад - по его словам, в январе к поискам работы приступили около 30 000 работников.

Больше всего людей сменило работу в сфере обслуживания клиентов, секторе продаж, а также в сфере промышленности и производства – эти сферы на протяжении многих лет характеризуются высокой (выше среднего) текучестью кадров и большим числом вакантных должностей. У крупных работодателей упомянутых секторов проведение конкурсов по найму персонала является повседневной работой, поскольку новые люди нужны как для замены существующих работников, так и на создаваемые новые должности.

Январская статистика крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee показывает, что по сравнению с первым месяцем 2019 года больше всего интерес работников вырос к предложениям о работе в государственном секторе и сфере маркетинга, где в связи с этим повысилась конкуренция на одну должность. Немного улучшилась ситуация также в сфере охраны правопорядка и сфере безопасности, поскольку увеличилось желание людей работать в данных сферах. С другой стороны, в этом секторе по-прежнему наблюдается очень острый дефицит рабочей силы.

Несмотря на рост числа кандидатов, дефицит рабочей силы в январе был самым критичным в секторе образования и инфотехнологии, возросла также потребность в работниках сектора здравоохранения, что еще больше усложнило поиск работников в данных сферах.

Около трети (32 процента) очень плохо живущих на свою зарплату работников активно искали работу. Из плохо живущих на свою зарплату работников 16процентов активно искали работу. В то же время среди хорошо и очень хорошо живущих на свою зарплату работников активно искали работу всего 5 процентов.

«Исследование четко показало, что материальная обеспеченность работников существенно влияет на активность в поиске работы. Оценки материальной обеспеченности связаны, с одной стороны, с размером зарплаты, а с другой – c потребительскими привычками работников и ожиданиями к качеству жизни», – прокомментировала исследование руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.