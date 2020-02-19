Помогите найти: полиция ищет пропавшего без вести 43-летнего Райнера

Полиция разыскивает 43-летнего Райнера, который не вернулся в свой дом в Выру.
Обеспокоенный родственник сообщил сегодня около 3 часов дня, что Райнер, который ехал на автобусе из Таллинна в Выру, не появился дома. Полиция проверила его потенциальное местонахождение, но найти Райнера не удалось.
Райнер около 180 см ростом, худощавого телосложения с коричневыми короткими волосами. На нем сине-серая куртка, серые туфли и ярко-синяя лыжная шапка.
Полиция просим всех кто видел человека, соответствующего описанию и фотографии, немедленно сообщить об этом по телефону 112.