Ср, 19.02.2020
В течение последних пяти-шести лет мы замечаем осознание Россией того, что нет смысла завоевывать Европу. Оккупация – это очень дорого. Тоомас Хендрик Ильвес
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Помогите найти: полиция ищет пропавшего без вести 43-летнего Райнера

Помогите найти: полиция ищет пропавшего без вести 43-летнего Райнера

43-летний Райнер

ФОТО: PPA

Полиция разыскивает 43-летнего Райнера, который не вернулся в свой дом в Выру.

Обеспокоенный родственник сообщил сегодня около 3 часов дня, что Райнер, который ехал на автобусе из Таллинна в Выру, не появился дома. Полиция проверила его потенциальное местонахождение, но найти Райнера не удалось.

 Райнер около 180 см ростом, худощавого телосложения с коричневыми короткими волосами. На нем сине-серая куртка, серые туфли и ярко-синяя лыжная шапка.

Полиция просим всех кто видел человека, соответствующего описанию и фотографии, немедленно сообщить об этом по телефону 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ