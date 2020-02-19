Коронавирус завалил заказами завод в Ласнамяэ

Завод американской компании FLIR Systems, находящийся в Эстонии, полностью переключился на производство инфракрасных камер, пишет DV.ee.
Причиной роста заказов стал коронавирус: камеры, производимые FLIR Systems, измеряют в аэропортах температуру посетителей.
«Работаем без устали над тем, чтобы остановить распространение этой ужасной болезни», - говорит директор дивизиона инструментов FLIR Systems Рикард Линдволл.
По его словам, производственные линии на обоих заводах - в Таллинне и Стокгольме – производят только инфракрасные камеры.
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