Ср, 19.02.2020
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Коронавирус завалил заказами завод в Ласнамяэ

FLIR Systemsi infrapunakaamera.

ФОТО: Archiproducts.com

Завод американской компании FLIR Systems, находящийся в Эстонии, полностью переключился на производство инфракрасных камер, пишет DV.ee.

Причиной роста заказов стал коронавирус: камеры, производимые FLIR Systems, измеряют в аэропортах температуру посетителей.

«Работаем без устали над тем, чтобы остановить распространение этой ужасной болезни», - говорит директор дивизиона инструментов FLIR Systems Рикард Линдволл.

По его словам, производственные линии на обоих заводах - в Таллинне и Стокгольме – производят только инфракрасные камеры.

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