Чт, 20.02.2020
Интересно, способны ли мы найти и делать что-то, что у нас, стран Евросоюза, выходило бы лучше, чем у Китая и Америки? Кейт Пентус-Розиманнус

Студия Postimees: где завис миллион для детских домов?
13:00

Сегодня оппозиция планирует инициировать вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной. Скандал разразился из-за того, что до детских домов не дошел почти миллион евро.

Столичный чиновник ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире в 13:00.

  • Почему не распределялись эти деньги? Неужели излишек никого не волновал?
  • Кто разрабатывает порядок распределения средств? И почему так долго?
  • Должны ли чиновники быть более человечными?
  • Когда же обнаруженный миллион евро дойдет до адресатов?
  • Пройдет ли вотум недоверия?

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