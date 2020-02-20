Вице-мэр Таллинна: мы не можем обнаруженный миллион просто раздать

- Дети не были ничего лишены
- Не нужно рубить с плеча и искать виноватых
- Большие деньги не стоит делить впопыхах
- Жернова системы могли бы поворачиваться быстрее
Сегодня оппозиция планирует инициировать вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной. Скандал разразился из-за того, что до детей, оставшихся без попечения родителей, не дошел почти миллион евро.
Столичная чиновница ответила на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Фрагмент беседы:
— Вам не кажется, что это выглядит дико? Излишек в миллион евро никто не заметил, а когда заметил — ничего не предпринимал…
– Остаток в 900 тысяч евро — это большая сумма, но нужно понимать, всю необходимую помощь дети получили. В детских домах семейного типа работа протекала в стандартном режиме. До замещающих семей Таллинна, где сейчас воспитывается 31 ребенок, все предусмотренные законодательными актами средства тоже дошли.
– Дошли в минимальном объеме. А что насчет дополнительных средств?
– Таким семьям выплачивается несколько пособий. 240 евро — на опорного родителя. 147 евро — на нужды ребенка (карманные деньги). 60 евро — госпособие на ребенка.
Что касается излишка (300 тысяч остались в 2018 году, 600 тысяч — в 2019 году) — это тот резерв, который мог бы быть у каждого самоуправления для непредвиденных обстоятельств. Необходимость в этой услуге может появиться в любой момент.
– Излишек останется в резерве?
– Должен ли этот остаток быть столь велик — это открытый вопрос. Но его наличие позволит нам более детально проанализировать необходимость распределения дополнительных средств детям в будущем. Пока дети не закончили школу, у них есть государственные пособия и опорные семьи. Сложнее всего детям приходится по достижении совершеннолетия. Пособия заканчиваются.
– Но там есть другие — выходные или подъемные пособия… А вы уже второй год анализируете необходимость распределения дополнительных средств, накопившихся в городском бюджете. И сколько еще будете анализировать? Вы вообще знали об излишке?
– Этот вопрос поступил ко мне на стол минувшей осенью. Но итоги 2019 года подводятся в январе. И вот тогда и есть смысл подумать, как этими деньгами распорядиться.
– В октябре вы уже знали о большом излишке. Почему вы ничего не предпринимали?
– Не уверена, что в этом вопросе нужно торопиться.
– Дети, оставшиеся без опеки, не нуждаются в дополнительных средствах?
– Нуждаются, конечно. Отмечу, что дополнительные средства так или иначе выделялись районными управами.
Ни один ребенок не остался без помощи, без одежды или еды. А для того, чтобы официально увеличить выделение средств на нужды детей, нам нужно провести оценку потребностей.
– Эту оценку вы проводите уже второй год…
– Мы делаем эту работу ежедневно. Власти реагировали на просьбы нуждающихся, если такие поступали.
– Но при этом город не увеличил выделение средств на нужды детей. Понятно, что удобнее прятаться за бюрократическими отговорками о том, что нужно провести оценку потребностей… А, по сути, ничего не менялось. 900 000 лежали на счету и не использовались.
– Мы обсуждаем идею использования этих средств в дальнейшем.
В качестве рабочей версии рассматривается возможность того, чтобы помогать этим детям после вступления во взрослую жизнь. Решения о распределении больших сумм не должны приниматься впопыхах.
– Вы не считает нужным действовать более оперативно?
– Это не тот случай, не горящая тема.
– Но, по-моему, даже мэр столицы признал, что в Таллинне есть проблемы со скоростью принятия решений…
– Разумеется! Это общая проблема и самоуправлений, и государства в целом.
– Но мы говорим о самых беззащитных — о детях, оставшихся без опеки. Может быть, стоит уволить ответственного за промедление?
– Дети не были ничего лишены. А ответственность мы несем в полной мере. Мы отвечаем за случившееся.
– Каким образом?
– Оппозиция призывает меня подать в отставку…
– Вы уже заявили, что не уйдете. Возможно, нужно уводить чиновника, тормозившего этот процесс?
– Думаю, что не нужно рубить с плеча, искать виновных и увольнять. Лучше прояснить ситуацию и подумать, как ускорить рабочий процесс.
– Сколько вы будете еще ускорять этот процесс?
– Сейчас это уже оперативный вопрос. Остаток накопился не только в Таллинне. На следующей неделе мы встречаемся с представителями других самоуправлений и министерства социальных дел.
– Когда же миллион дойдет до адресатов?
– На выявление потребностей пойдет месяц или более. И дальше все будет зависеть от принятого решения.
Насколько целесообразно будет эти деньги просто раздать — это большой вопрос.
– Есть ли у города еще подвисшие в воздухе деньги?
– Мне сложно ответить на этот вопрос.
– Как вы думаете, пройдет ли вотум недоверия?
– Не могу давать прогнозов. Стоит отметить, что оппозиция в данном вопросе объединилась, и даже социал-демократы и EKRE быстро нашли общий язык.
– Какие уроки вы вынесли из случившегося?
– Жернова этой системы могли бы поворачиваться быстрее. Однако, следует учитывать, что на социальную сферу возложен колоссальный объем задач, поэтому невозможно избежать сбоев.
Смотрите интервью в повторе!
- Почему не распределялись эти деньги? Неужели излишек никого не волновал?
- Кто разрабатывает порядок распределения средств? И почему так долго?
- Должны ли чиновники быть более человечными?
- Когда же обнаруженный миллион евро дойдет до адресатов?
- Пройдет ли вотум недоверия?