Вице-мэр Таллинна: мы не можем обнаруженный миллион просто раздать

Столичная чиновница ответила на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Фрагмент беседы:

— Вам не кажется, что это выглядит дико? Излишек в миллион евро никто не заметил, а когда заметил — ничего не предпринимал…

Бешкина: не нужно искать виноватых ФОТО: Tairo Lutter

– Остаток в 900 тысяч евро — это большая сумма, но нужно понимать, всю необходимую помощь дети получили. В детских домах семейного типа работа протекала в стандартном режиме. До замещающих семей Таллинна, где сейчас воспитывается 31 ребенок, все предусмотренные законодательными актами средства тоже дошли.

– Дошли в минимальном объеме. А что насчет дополнительных средств?

– Таким семьям выплачивается несколько пособий. 240 евро — на опорного родителя. 147 евро — на нужды ребенка (карманные деньги). 60 евро — госпособие на ребенка.

Что касается излишка (300 тысяч остались в 2018 году, 600 тысяч — в 2019 году) — это тот резерв, который мог бы быть у каждого самоуправления для непредвиденных обстоятельств. Необходимость в этой услуге может появиться в любой момент.

– Излишек останется в резерве?

– Должен ли этот остаток быть столь велик — это открытый вопрос. Но его наличие позволит нам более детально проанализировать необходимость распределения дополнительных средств детям в будущем. Пока дети не закончили школу, у них есть государственные пособия и опорные семьи. Сложнее всего детям приходится по достижении совершеннолетия. Пособия заканчиваются.

– Но там есть другие — выходные или подъемные пособия… А вы уже второй год анализируете необходимость распределения дополнительных средств, накопившихся в городском бюджете. И сколько еще будете анализировать? Вы вообще знали об излишке?

– Этот вопрос поступил ко мне на стол минувшей осенью. Но итоги 2019 года подводятся в январе. И вот тогда и есть смысл подумать, как этими деньгами распорядиться.

– В октябре вы уже знали о большом излишке. Почему вы ничего не предпринимали?

– Не уверена, что в этом вопросе нужно торопиться.

– Дети, оставшиеся без опеки, не нуждаются в дополнительных средствах?

– Нуждаются, конечно. Отмечу, что дополнительные средства так или иначе выделялись районными управами.

Ни один ребенок не остался без помощи, без одежды или еды. А для того, чтобы официально увеличить выделение средств на нужды детей, нам нужно провести оценку потребностей.

– Эту оценку вы проводите уже второй год…

– Мы делаем эту работу ежедневно. Власти реагировали на просьбы нуждающихся, если такие поступали.

– Но при этом город не увеличил выделение средств на нужды детей. Понятно, что удобнее прятаться за бюрократическими отговорками о том, что нужно провести оценку потребностей… А, по сути, ничего не менялось. 900 000 лежали на счету и не использовались.

– Мы обсуждаем идею использования этих средств в дальнейшем.