Ср, 19.02.2020
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Стоимость строительства трассы Rail Baltic может оказаться намного дороже, чем планировалось

Algas Rail Balticu Pärnust Läti piirini kulgeva raudteelõigu projekteerimine.

ФОТО: Rail Baltic

Строительство магистрали Rail Baltic для стран Балтии может обойтись гораздо дороже, чем рассчитывали – не исключено, что доля самофинансирования проекта может увеличиться до 35% вместо 20%, сообщает портал Rus.ERR.

Сегодня на самофинансирование почти шестимиллиардного проекта Rail Baltic у Эстонии не хватает 400 млн евро, а в целом на три страны Балтии – примерно 1,5 млн евро: этих денег страны ждут от Евросоюза. 

Эстония хочет быть уверенной, что в новый бюджетный период Евросоюза инфраструктурный проект будет поддержан по прежней формуле – 81% деньги Европы, 19% – собственные, сообщила "Актуальная камера".

"Сейчас в Европе на переговорах предлагается 35% самофинансирования. С таким процентом этот проект экономически теряет смысл для нас", – сказал министр финансов Мартин Хельме.

 В коалиционном договоре записано, что если денег на проект Rail Baltic будет существенно не хватать, то коалиция может пересмотреть окупаемость проекта, трассы и сроки

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