Стоимость строительства трассы Rail Baltic может оказаться намного дороже, чем планировалось

Сегодня на самофинансирование почти шестимиллиардного проекта Rail Baltic у Эстонии не хватает 400 млн евро, а в целом на три страны Балтии – примерно 1,5 млн евро: этих денег страны ждут от Евросоюза.

Эстония хочет быть уверенной, что в новый бюджетный период Евросоюза инфраструктурный проект будет поддержан по прежней формуле – 81% деньги Европы, 19% – собственные, сообщила "Актуальная камера".

"Сейчас в Европе на переговорах предлагается 35% самофинансирования. С таким процентом этот проект экономически теряет смысл для нас", – сказал министр финансов Мартин Хельме.