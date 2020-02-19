Чт, 20.02.2020
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Фото ⟩ В Мустамяэ проходит полицейская операция
Совершено нападение с ножом, злоумышленник разыскивается

В настоящий момент возле автобусной остановки "Вамбола", расположенной на бульваре Сыпрузе в Таллинне, проходит полицейская операция. Известно, что там произошло нападение с ножом.

В среду около 20:30 в центр тревог сообщили, что вблизи автобусной остановки "Вамбола" на бульваре Сыпрузе в Таллинне мужчина ударил ножом другого мужчину. Скорая помощь доставила тяжело пострадавшего 56-летнего человека в больницу, передает Postimees.

Сейчас полиция занимается сбором улик на месте происшествия, а также устанавливает личность и местонахождение нападавшего. По словам одного из очевидцев, он насчитал на месте событий шесть полицейских автомобилей. Зона ограждена специальной лентой.

Полиция просит всех, кто сегодня в 20:30 стал свидетелем инцидента на бульваре Сыпрузе или располагает какой-либо важной информацией, звонить по номеру 112.

Детали произошедшего устанавливаются.

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