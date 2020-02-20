Рейтинги партий: "Ээсти 200" по популярности обошла соцдемов

Согласно опросам, проведенным в период с 23 января по 18 февраля, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 33,9% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 20,6% опрошенных.

Поддержка Консервативной народной партии составляет 16%. За ней расположилась партия "Ээсти 200", за которую проголосовать готовы девять процентов людей. Социал-демократическая партия (8,8%) опустилась на четвертую строчку. "Отечество" поддерживает 6,3% респондентов. Зеленых поддерживает 3,2 процента людей.