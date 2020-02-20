Фото ⟩ Сегодня улицы Маарду заполонили полицейские

Мероприятие началось в 10.30 у Маардуского констебльского пункта (Карьяэри, 11), откуда полицейские прошли черед город до площади перед Маардуской горуправой (Калласмаа, 1). В шествии участвовала и полицейская техника. Начало торжественного построения состоялось в 11 часов.

На построении кресты за 10 лет службы получили 35 полицейских, за 20 лет службы были отмечены 25 человек. Кроме того, за выдающуюся службу пять полицейских получили благодарственные грамоты министерства внутренних дел, еще одному полицейскому был вручен ценный подарок от Пыхьяской префектуры.

"В прошлом году торжественное построение прошло в Таллинне на площади Вабадузе. В этом раз в канун дня рождения Эстонской Республики нас принимает второй по величине город Харьюского уезда – Маарду. Мы приглашаем жителей Маарду принять участие в этом мероприятии", – сказал в преддверии мероприятия Пыхьяский префект Кристиан Яани.