Чт, 20.02.2020
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Полиция решила проверить водителей на знание ПДД: можно ли парковаться на тротуаре?

Парковка на тротуаре.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Центр надзора за дорожным движением в очередной раз решил проверить водителей на знание Закона о дорожном движении. На этот раз вопрос стражей правопорядка связан с парковкой на тротуаре.

В своей публикации в соцсети Facebook полицейские призывают водителей ответить на довольно простой вопрос: можно ли парковаться на тротуаре?

В качестве возможных вариантов ответа предлагаются следующие варианты:

A) нельзя парковаться;

B) можно, если для пешеходов остается проход шириной не менее 1,5 метра;

C) можно при погрузке вещей;

D) можно парковаться, если нет запрещающего знака;

E) можно парковаться, если имеется разрешающий парковку дорожный знак;

F) можно парковаться, если до пешеходного перехода/перекрестка более пяти метров.

В том случае, если вы затрудняетесь назвать правильный ответ, в полиции призывают обращаться за помощью к другу. Ведь одна голова хорошо, а две — лучше!

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