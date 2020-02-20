Полиция решила проверить водителей на знание ПДД: можно ли парковаться на тротуаре?

В своей публикации в соцсети Facebook полицейские призывают водителей ответить на довольно простой вопрос: можно ли парковаться на тротуаре?

В качестве возможных вариантов ответа предлагаются следующие варианты:

A) нельзя парковаться;

B) можно, если для пешеходов остается проход шириной не менее 1,5 метра;

C) можно при погрузке вещей;

D) можно парковаться, если нет запрещающего знака;

E) можно парковаться, если имеется разрешающий парковку дорожный знак;

F) можно парковаться, если до пешеходного перехода/перекрестка более пяти метров.