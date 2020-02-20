Полиция решила проверить водителей на знание ПДД: можно ли парковаться на тротуаре?

Центр надзора за дорожным движением в очередной раз решил проверить водителей на знание Закона о дорожном движении. На этот раз вопрос стражей правопорядка связан с парковкой на тротуаре.
В своей публикации в соцсети Facebook полицейские призывают водителей ответить на довольно простой вопрос: можно ли парковаться на тротуаре?
В качестве возможных вариантов ответа предлагаются следующие варианты:
A) нельзя парковаться;
B) можно, если для пешеходов остается проход шириной не менее 1,5 метра;
C) можно при погрузке вещей;
D) можно парковаться, если нет запрещающего знака;
E) можно парковаться, если имеется разрешающий парковку дорожный знак;
F) можно парковаться, если до пешеходного перехода/перекрестка более пяти метров.
В том случае, если вы затрудняетесь назвать правильный ответ, в полиции призывают обращаться за помощью к другу. Ведь одна голова хорошо, а две — лучше!