Госпредприятие: нарвские городские власти дискриминируют людей с особыми потребностями

Госпредприятие Hoolekandeteenused протестует против проводимого нарвскими городскими властями опроса, в ходе которого интересуются, где можно позволить жить людям с особыми потребностями. В Кохтла-Ярве такой же проект - дом для 24 человек с особыми психическими потребностями - прошел без противостояния горожан и осуществляется в микрорайоне, пишет "Северное побережье".
Hoolekandeteenused обратилось к Нарвской горуправе в июле прошлого года, желая построить в городе дом для людей с особыми психическими потребностями, являющихся уроженцами Нарвы.
Нарвская горуправа начала на этой неделе опрос, который, по оценке Hoolekandeteenused, дискриминирует людей с особыми потребностями и противоречит Конституции, поскольку начинается с вопроса: "Можно ли разрешить строительство попечительского дома для людей с психическими нарушениями вблизи жилых домов, лечебных и культурных учреждений, магазинов и других общественных мест?"
Обратился к канцлеру юстиции
"Конституция Эстонии говорит, что никого нельзя дискриминировать из-за его особых потребностей. Мы подали соответствующее заявление как канцлеру права, так и уполномоченному по гендерному равноправию и равному отношению", - сказал председатель правления Hoolekandeteenused Маарьо Мяндмаа.
"По оценкам, у четырех процентов жителей Эстонии диагностирована какая-нибудь особая психическая потребность. По состоянию на 1 января в Нарве проживало 55905 человек, то есть, согласно статистике, там людей с особыми психическими потребностями более 2000. Задавать такой вопрос - это оскорблять всех проживающих в Нарве людей с особыми потребностями и их близких", - добавил он.
Клиентами Hoolekandeteenused являются люди с недостатком интеллекта и психическими заболеваниями.
"Недостаток интеллекта - врожденный и неизлечимый. Эти люди воспринимают мир значительно проще, они большей частью веселые и спокойные, очень искренние и любопытные. Психическое заболевание - это возникшее в течение жизни нарушение из-за употребления алкоголя или наркотиков, травмы, переработки и пр. Нарушение в общем случае контролируется лекарствами", - объяснила руководитель Hoolekandeteenused по связям с общественностью Катрин Пяргмяэ.
По ее словам, как опыт Hoolekandeteenused, так и полицейская статистика свидетельствуют, что люди с особыми психическими потребностями ничем не опаснее обычных людей, просто они нуждаются в помощи при устройстве своей жизни.
Как выбирают места для новых домов?
Руководитель Hoolekandeteenused по связям с общественностью Катрин Пяргмяэ:
"Мы ищем место в жизненной среде, а не в промышленном районе или на заброшенной территории. Важные услуги, такие как магазин, аптека, библиотека, дневной центр, банковская и почтовая услуги, должны находиться в шаговой доступности или быть доступны на общественном транспорте".
Такие дома, какой планируется в Нарве, строят по всей Эстонии, чтобы закрыть комбинаты - попечительские дома советских времен на несколько сотен мест. Современные условия проживания в маленьких домах созданы для более чем тысячи человек в 28 общинах Эстонии. Цель Hoolekandeteenused - вернуть своих клиентов в общину, в среду людей.
В прошлом году в новостях ERR промелькнуло мнение мэра Нарвы Алексея Евграфова, что такие учреждения не должны находиться в черте города, поскольку люди с особыми психическими потребностями могут быть опасны для других жителей.
На этой неделе мэр подтвердил "Северному побережью", что городская власть полностью согласна с тем, что дом для людей с особыми потребностями должен располагаться в черте города, а с помощью опроса они пытаются выяснить предпочтения жителей относительно его точного местоположения:
"Вопрос в том, будет он посреди спального района или чуть поодаль. По-моему, попечительский дом нельзя строить там, где проживает очень много людей, - на это я получал негативные отклики. Но мы можем предложить другие места, вблизи которых расположены магазины, аптеки и прочее. Мы предложили четыре места в черте города, пусть люди выбирают среди них".
Евграфов подтвердил, что город поддерживает создание дома для людей с особыми потребностями, и находит, что это важно: "Мы ездили ознакомиться с расположенными в Таллинне домами и увидели, о чем идет речь. Информация в полном объеме имеется, вопрос просто в том, где построить такой дом, и это могли бы решить жители Нарвы".
В Кохтла-Ярве опрос не проводили
Недавно "Северное побережье" писало, что Hoolekandeteenused начнет этой зимой строительство попечительского дома для людей с особыми потребностями в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. В здании по улице Салу, 15 появятся четыре квартиры, в каждой - по шесть спален, гостиная и подсобные помещения. Там будут проживать люди, нуждающиеся в ежедневной поддержке. Кроме того, у Hoolekandeteenused имеются в Ахтмеской части города четыре квартиры, являющиеся домом для десяти клиентов, которые нуждаются в меньшей помощи и которым опорное лицо помогает только в дневное время.
Заммэра Кохтла-Ярве Нина Алексеева сказала, что до нее не дошло ни одной претензии в связи с созданием попечительского дома:
"Никто не жаловался на то, что люди с особыми потребностями станут проживать в этой же общине, может быть, наша община более толерантная. Я как раз побывала в детсаду Tuhkatriinu, рядом с которым строят попечительский дом, и там работники просто спросили, о чем идет речь, и спокойно выслушали объяснения. Люди с особыми потребностями тоже должны иметь возможность вести полноценную жизнь".
Алексеева вспомнила, что когда Hoolekandeteenused купил квартиры в городе, то некоторые люди встревожились и спрашивали, как такое возможно. Тогда встретились с руководителями квартирных товариществ и объяснили, что рядом с людьми с особыми потребностями будут опорные лица. Насколько известно заместителю мэра, сосуществование протекает спокойно.