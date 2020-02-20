Госпредприятие: нарвские городские власти дискриминируют людей с особыми потребностями

Hoolekandeteenused обратилось к Нарвской горуправе в июле прошлого года, желая построить в городе дом для людей с особыми психическими потребностями, являющихся уроженцами Нарвы.

Нарвская горуправа начала на этой неделе опрос, который, по оценке Hoolekandeteenused, дискриминирует людей с особыми потребностями и противоречит Конституции, поскольку начинается с вопроса: "Можно ли разрешить строительство попечительского дома для людей с психическими нарушениями вблизи жилых домов, лечебных и культурных учреждений, магазинов и других общественных мест?"

Обратился к канцлеру юстиции

"Конституция Эстонии говорит, что никого нельзя дискриминировать из-за его особых потребностей. Мы подали соответствующее заявление как канцлеру права, так и уполномоченному по гендерному равноправию и равному отношению", - сказал председатель правления Hoolekandeteenused Маарьо Мяндмаа.

"По оценкам, у четырех процентов жителей Эстонии диагностирована какая-нибудь особая психическая потребность. По состоянию на 1 января в Нарве проживало 55905 человек, то есть, согласно статистике, там людей с особыми психическими потребностями более 2000. Задавать такой вопрос - это оскорблять всех проживающих в Нарве людей с особыми потребностями и их близких", - добавил он.

Клиентами Hoolekandeteenused являются люди с недостатком интеллекта и психическими заболеваниями.

"Недостаток интеллекта - врожденный и неизлечимый. Эти люди воспринимают мир значительно проще, они большей частью веселые и спокойные, очень искренние и любопытные. Психическое заболевание - это возникшее в течение жизни нарушение из-за употребления алкоголя или наркотиков, травмы, переработки и пр. Нарушение в общем случае контролируется лекарствами", - объяснила руководитель Hoolekandeteenused по связям с общественностью Катрин Пяргмяэ.

По ее словам, как опыт Hoolekandeteenused, так и полицейская статистика свидетельствуют, что люди с особыми психическими потребностями ничем не опаснее обычных людей, просто они нуждаются в помощи при устройстве своей жизни.

Как выбирают места для новых домов? Руководитель Hoolekandeteenused по связям с общественностью Катрин Пяргмяэ: ФОТО: Erakogu "Мы ищем место в жизненной среде, а не в промышленном районе или на заброшенной территории. Важные услуги, такие как магазин, аптека, библиотека, дневной центр, банковская и почтовая услуги, должны находиться в шаговой доступности или быть доступны на общественном транспорте".

Такие дома, какой планируется в Нарве, строят по всей Эстонии, чтобы закрыть комбинаты - попечительские дома советских времен на несколько сотен мест. Современные условия проживания в маленьких домах созданы для более чем тысячи человек в 28 общинах Эстонии. Цель Hoolekandeteenused - вернуть своих клиентов в общину, в среду людей.

В прошлом году в новостях ERR промелькнуло мнение мэра Нарвы Алексея Евграфова, что такие учреждения не должны находиться в черте города, поскольку люди с особыми психическими потребностями могут быть опасны для других жителей.