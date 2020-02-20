Россия в Совбезе ООН отклонила предложение прекратить огонь в Сирии

Франция призвала прекратить боевые действия в сирийской провинции Идлиб и соблюдать гуманитарное международное право. Армия сирийского президента Башара Асада при поддержке авиации РФ уже несколько месяцев ведет в Идлибе крупномасштабную операцию. Это последний регион страны, который контролируют джихадисты и повстанцы.

Несколькими часами ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать операцию турецких вооруженных сил в Идлибе в любой момент. Анкара обвиняет сирийские правительственные силы в продолжении атак в зоне деэскалации. Турция и Россия поддерживают в Сирии разные стороны. По оценке ООН, почти 900 тысяч человек покинули свои дома в охваченных боями районах на северо-западе Сирии с начала декабря 2019 года.