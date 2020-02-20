Дмитрий Медведев и Владимир Путин. ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Владимир Путин в новом видеоформате рассказал о том, как принималось решение об отставке Дмитрия Медведева и назначении Михаила Мишустина. Мишустина никто не предлагал, были другие четыре кандидата - эти и другие главные моменты интервью в пересказе Би-би-си.

Российский президент выступил в новом формате. Он отвечал на вопросы обозревателя ТАСС Андрея Ванденко в неформальной обстановке, интервью было смонтировано для соцсетей, а на сайте агентства появилось несколько трейлеров проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Один из них начинается с шутки журналиста: «Из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство». «Смешно», - улыбается в ответ Путин. В соцсетях это уже сравнивают с интервью Юрия Дудя в YouTube.

Больше всего, судя по всему, Ванденко интересовала отставка правительства Дмитрия Медведева. Еще одни кадры из записанного под бодрую музыку трейлера: «А кто знал [о готовящейся отставке]?» «Я знал», - усмехается Путин.

СМИ опубликовали выдержки из интервью, прежде чем оно появилось «на всех площадках ТАСС», как говорилось в ролике. Вот ключевые моменты.

Интервьюер сравнил отставку кабинета Медведева со спецоперацией. Путин не согласился с такой формулировкой, однако не стал уточнять, кто кроме него и Медведева заранее знал о ней. «А когда вы решение приняли?» - спросил журналист. «Не скажу» - ответил президент. А когда журналист сказал, что формирование нового правительства также вызвало ощущение поспешности, Путин парировал: «А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется?»

«Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? - добавил он. - Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год».

Но знал ли сам Медведев? Из ответа Путина следует, что да. «У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали, - сказал он. - Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит».

Почему у журналиста возник этот вопрос? Возможно, потому что ранее агентство Блумберг писало, что Медведев за трое суток до послания президента Владимира Путина не знал об отставке правительства и планах президента назначить руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина новым премьером.

О том, что для Медведева отставка его правительства стала неожиданностью, писали и «Ведомости», а «Коммерсант» выдвигал версию о том, что Медведев ушел из-за того, что был сторонником другой реформы политической системы.

Следующий вопрос - о спешке с созданием поста зампреда Совета безопасности России для ушедшего в отставку Медведева. Путин опять не согласился с такой постановкой вопроса. «Ну почему в спешном? Приняли закон», - сказал он, добавив, что «ничего в этом необычного нет». Не согласился он и с идеей лидера ЛДПР Владимира Жириновского приравнять эту должность к посту вице-президента.

«Нет. Потому что вице-президент - это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей, - сказал президент России. - Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель».

Испортились ли отношения Путина с Медведевым? Опять же нет, уверяет он, тандем не распался. «Да ничего не распалось, - заявил Путин. - Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем». «Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», - добавил Путин.

Почему Мишустин сменил Медведева, а не кто-то другой? Отвечая на этот вопрос, Путин сообщил новость - по его словам, было четыре кандидата (хотя точное их число он вспомнил не сразу).

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было», - рассказал Путин. Кем было предложено, он почему-то не уточнил.

«Мишустина никто не называл. Кроме меня», - повторил Путин.

Чем же он хорош? Путин похвалил его за работу на посту руководителя Федеральной налоговой службы.

«Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию [ФНС], в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области». «Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей», - добавил он.

Рассуждая о том, чего он ждет от правительства Мишустина, Путин повторил свою мантру о том, что у кабинета министров нет ни минуты на раскачку для реализации его нацпроектов. Ранее Би-би-си подсчитала, что до этого Путин использовал это выражение не менее 14 раз.

«Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку», - сказал в этот раз Путин.