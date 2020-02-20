Эта зима может оказаться последней для горнолыжных курортов Европы

Нынешняя зима стала настоящим сюрпризом для любителей зимних видов спорта и развлечений. Многие горнолыжные курорты не могут нормально работать из-за отсутствия снега на склонах. Во Франции снег в горы завозят с помощью вертолетов. Об этом пишет NPR.
Нехватка снега во французских Пиренеях и Альпах вынуждает местные горнолыжные курорты объявлять о закрытии, пишет Turizm. Особенно острой проблема оказалась для мест, расположенных на самых низких высотах. Здесь погодные условия этой зимой больше соответствуют осенним. Дождь и грязь не позволяют лыжникам выйти на склоны. Не помогают решить проблему даже пушки с искусственным снегом. И если некоторые курорты в таких условиях полностью прекращают свою деятельность, другие прибегают к необычным методам выйти из ситуации.
Так, горнолыжный курорт Люшон-Сюпербаньер в Пиренеях прибегнул к помощи вертолетов, которые за несколько часов перевезли на местные склоны около 50 тонн снега с более высоких гор. Владельцы курорта заявили, что данная операция не была экологичной, но на этот исключительный шаг пришлось пойти, чтобы персонал и отели смогли работать. На данный момент около 60% зоны катания Люшон-Сюпербаньер закрыты. «Мы не собираемся покрывать весь курорт снегом», — добавили хозяева курорта.
Многие экологи уже осудили такой метод заставить горнолыжный курорт работать. По их словам, вместо того, чтобы адаптироваться к глобальному потеплению, они усугубляют проблему — выполняют операцию, которая требует затрат энергии и усиливает это самое потепление.
С нехваткой снега нынешней зимой сталкиваются и в других регионах мира. Горнолыжные курорты балканского региона также еле остаются на плаву вопреки необычно высокой температуре и отсутствию снегопадов. Большинство местных курортов Боснии и Герцеговины, Румынии, Сербии работают на искусственном снеге. А вот в Черногории с этим проблема, поэтому число лыжников значительно снизилось. В Норвегии горнолыжники вынуждены переезжать в крытые помещения для катания — страна переживает самый худший лыжный сезон в истории. С серьезным препятствием в этом году столкнулась растущая индустрия лыжного спорта в Японии. Сотни небольших курортов здесь также испытывают проблемы со снегом, многие из которых несут огромные убытки и вынуждены закрываться.