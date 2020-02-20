Эта зима может оказаться последней для горнолыжных курортов Европы

Нехватка снега во французских Пиренеях и Альпах вынуждает местные горнолыжные курорты объявлять о закрытии, пишет Turizm. Особенно острой проблема оказалась для мест, расположенных на самых низких высотах. Здесь погодные условия этой зимой больше соответствуют осенним. Дождь и грязь не позволяют лыжникам выйти на склоны. Не помогают решить проблему даже пушки с искусственным снегом. И если некоторые курорты в таких условиях полностью прекращают свою деятельность, другие прибегают к необычным методам выйти из ситуации.

Так, горнолыжный курорт Люшон-Сюпербаньер в Пиренеях прибегнул к помощи вертолетов, которые за несколько часов перевезли на местные склоны около 50 тонн снега с более высоких гор. Владельцы курорта заявили, что данная операция не была экологичной, но на этот исключительный шаг пришлось пойти, чтобы персонал и отели смогли работать. На данный момент около 60% зоны катания Люшон-Сюпербаньер закрыты. «Мы не собираемся покрывать весь курорт снегом», — добавили хозяева курорта.

Многие экологи уже осудили такой метод заставить горнолыжный курорт работать. По их словам, вместо того, чтобы адаптироваться к глобальному потеплению, они усугубляют проблему — выполняют операцию, которая требует затрат энергии и усиливает это самое потепление.