Полиция ждет добровольцев на поиски пропавшего 89-летнего мужчины

Вчера около полудня из своего дома в волости Эльва Тартуского уезда ушел 89-летний Валдеко и до сих пор не вернулся. Полиция ждет помощи волонтерев в его поисках, сегодня начиная с 11 утра.
Начавшиеся вчера поиски продолжатся сегодня, когда обыскать окрестности дома пропавшего можно при дневном свете.
Место сбора волонтеров находится в селе Удерна волости Эльва на перекрестке Удерна дороги Эльва-Палупера-Кяхри.
Вальдеко среднего роста, в серо-синей зимней куртке, серой тканой шапке и черных брюках. Из-за состояния здоровья человек испытывает трудности с восприятием своего окружения и может попросить его куда-нибудь отвезти. Полиция просит любого, кто видел Вальдеко или знает о его местонахождении, позвонить по номеру 112.
Поисками руководит тартуский региональный полицейский Алик Сяде, с которым можно связаться по телефону 53307118.