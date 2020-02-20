Чт, 20.02.2020
Многие пожилые люди не могут оплачивать место в доме попечения, попечители явно перегружены. Индрек Саар
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Полиция ждет добровольцев на поиски пропавшего 89-летнего мужчины

Kadunud 89-aastane Waldeko.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet.

Вчера около полудня из своего дома в волости Эльва Тартуского уезда ушел 89-летний Валдеко и до сих пор не вернулся. Полиция ждет помощи волонтерев в его поисках, сегодня начиная с 11 утра.

Начавшиеся вчера поиски продолжатся сегодня, когда обыскать окрестности дома пропавшего можно при дневном свете.

Место сбора волонтеров находится в селе Удерна волости Эльва на перекрестке Удерна дороги Эльва-Палупера-Кяхри.

Вальдеко среднего роста, в серо-синей зимней куртке, серой тканой шапке и черных брюках. Из-за состояния здоровья человек испытывает трудности с восприятием своего окружения и может попросить его куда-нибудь отвезти. Полиция просит любого, кто видел Вальдеко или знает о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

Поисками руководит тартуский региональный полицейский Алик Сяде, с которым можно связаться по телефону 53307118.

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