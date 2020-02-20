Пт, 21.02.2020
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  • Пропавший 89-летний мужчина найден мертвым

Пропавший 89-летний мужчина найден мертвым

Поминальная свеча.

ФОТО: Margus Ansu

Около полудня 19 февраля из своего дома в волости Эльва Тартуского уезда ушел 89-летний Валдеко. Сегодня, на третий день поисков, его обнаружили мертвым. 

Полиция с прискорбием сообщила, что в процессе поисков тело пропавшего Валдеко было обнаружено в деревне Удерна, примерно в километре от его дома.

Точная причина смерти будет установлена при вскрытии, пока же ничто не указывает на преступление.

В поисках мужчины участвовали 16 полицейских со служебной собакой, а также девять добровольцев. Нашел тело полицейский.

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