От недвижимости до бриллиантов: что можно сделать со свободными деньгами

«Мы жили в то время, когда о хороших вещах можно было только мечтать. Поэтому не удивительно, что многие при наличии свободных денег желают сразу же улучшить свой уровень жизни. Например, люди с удовольствием вкладывают средства в более новый автомобиль, покупают лучшую бытовую технику, делают в доме ремонт, путешествуют с семьей», – сказала Тоомей.

Принятие решений, что сделать со свободными деньгами, всегда занимает время. Однако свободные деньги, находящиеся на счете, постепенно теряют свою ценность и являются дополнительным источником рисков.

«Риски бывают разные – некоторые исходят от нас самих, другие - от внешних опасностей. Если на счете имеется крупная сумма денег, человек всегда может принять спонтанное решение сделать покупку на основе эмоций, поддавшись рекламе скидок. Кроме того, многие люди связали свои банковские карточки с интернет-магазинами, в результате чего к их деньгам могут получить доступ также и киберпреступники. Наиболее безопасно хранить деньги так, чтобы они не были связаны ни с одной платежной карточкой и доступ к ним требовал осознанных действий. Время, затрачиваемое на доступ к деньгам, работает как пауза на раздумывание, чтобы выяснить, нужно ли деньги потратить именно сейчас», – отметила представитель Holm Bank.

По ее словам, для увеличения или использования сбережений или крупных доходов существует много вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Сбережение

По словам представителя Holm Bank, сбережение - это способ экономить и хранить деньги для будущих инвестиций, одновременно увеличивая их при поддержке поставщика услуги. Крупные банки предлагают для сбережений в большинстве случаев ничтожные процентные ставки, примерно 0,2%. Небольшие банки предлагают уже значительно более высокие процентные ставки. Например, у Holm Bank они достигают 2,5%. В отличие от кредитно-сберегательных обществ, предлагающих очень высокие процентные ставки, сбережения банков всегда гарантированы. Банки, сбережение которых возмещает Гарантийный фонд, перечислены на сайте Гарантийного фонда. Даже если возникнет банковский кризис и сберегательный банк обанкротится, то 100 000 евро на одного вкладчика в одном кредитном учреждении гарантированы.

Инвестирование

По словам Тоомей, рынок акций предлагает достаточно азарта и возможностей вложения крупной суммы денег для ее еще большего увеличения. «В то же время ситуация с акциями, по моему мнению, аналогична работами по замене электропроводки: если вы не знаете, что делать, лучше довериться специалистам. Человек, который не умеет распознавать сигналы финансового рынка и адекватно оценивать влияние деятельности разных компаний на цену их акций, может довольно легко обжечься на рынке акций и потерять большие суммы», – отметила Тоомей.

Оплата остатка кредита или рассрочки

По словам Тоомей, всегда стоит взвешивать, можно ли с помощью свободных денег уменьшить свою кредитную нагрузку. Однако она советует делать это только в случае кредитов с высокими процентными ставками, которые можно погасить в полном объеме. «Например, частичное погашение жилищного кредита, вероятно, будет нецелесообразным, поскольку кредитные выплаты человека от этого не изменятся, а процентные ставки жилищных кредитов в общем случае и так очень низкие. Здесь стоит подумать о каком-либо ином способе вложения свободных денег, с более высокой доходностью», – сказала она. Конечно же, будет разумно погасить потребительские кредиты или лизинги, процентные ставки которых могут превышать 10% и по окончании выплаты которых в день получения зарплаты на счете оставалось бы больше денег. Досрочное погашение потребительских кредитов повышает кредитоспособность человека, что означает, что в будущем при взятии кредита человек рассматривается как ответственный потребитель и ему будет предложена более низкая процентная ставка.

Инвестирование в недвижимость

Некоторые при получении крупной суммы денег начиняют размышлять, купить им новый дом или отремонтировать имеющийся. Нынешний уровень цен на рынке недвижимости не самый благоприятный для покупки, и, вероятно, это будет также означать и взятие кредита. При этом, по словам представителя Holm Bank, следует учитывать, что стоимость недвижимости со временем хоть и вырастет, но помимо выплат по кредиту приобретению недвижимости сопутствуют и иные весомые расходы. Ремонт дома – это разумная инвестиция, если вы делаете ремонт для улучшения своих жилищных условий. Ремонт недвижимости, выставленной на продажу, эксперты называют скорее неразумным – цену это заметно не увеличит, а будущего владельца вы, скорее всего, лишите возможности обустроить дом с учетом своих предпочтений.

Инвестиции в лес, золото или бриллианты