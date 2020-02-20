Окружной суд отменил решение о выплате Тартуским университетом 90 000 евро уволенному Халлику

Суд второй инстанции согласился с представленными в апелляции Тартуского университета аргументами и отменил решение уездного суда от 4 сентября 2019 года, по которому иск Халлика был удовлетворен, передает Rus.ERR.

Апелляционный суд принял новое решение, полностью отклонив жалобу бывшего директора библиотеки, уволенного за утрату доверия, в том числе и все его финансовые претензии.

Окружной суд, в отличие от уездного суда, установил, что Тартуский университет имел достаточные основания для расторжения с Халликом трудового договора из-за потери доверия.