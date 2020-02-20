Окружной суд отменил решение о выплате Тартуским университетом 90 000 евро уволенному Халлику

В четверг, 20 февраля, Тартуский окружной суд полностью отклонил иск бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика по его трудовому спору против вуза.
Суд второй инстанции согласился с представленными в апелляции Тартуского университета аргументами и отменил решение уездного суда от 4 сентября 2019 года, по которому иск Халлика был удовлетворен, передает Rus.ERR.
Апелляционный суд принял новое решение, полностью отклонив жалобу бывшего директора библиотеки, уволенного за утрату доверия, в том числе и все его финансовые претензии.
Окружной суд, в отличие от уездного суда, установил, что Тартуский университет имел достаточные основания для расторжения с Халликом трудового договора из-за потери доверия.
На решение Тартуского окружного суда можно подать кассацию в течение 30 дней, но если оно вступит в законную силу, то вузу в том числе не придется выплачивать Мартину Халлику компенсацию в размере 90 568 евро.