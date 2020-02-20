Из-за недостаточной переработки пластика Эстонии грозит многомиллионный взнос в бюджет ЕС

Бездумно выброшенные в мусорное ведро или на природе пластиковые пакеты вскоре могут дорого стоить налогоплательщикам, так как уже со следующего года взнос Эстонии в бюджет ЕС будет зависеть от объема отправляемых на переработку пластиковых отходов, пишет Rus.ERR.