Из-за недостаточной переработки пластика Эстонии грозит многомиллионный взнос в бюджет ЕС

Бездумно выброшенные в мусорное ведро или на природе пластиковые пакеты вскоре могут дорого стоить налогоплательщикам, так как уже со следующего года взнос Эстонии в бюджет ЕС будет зависеть от объема отправляемых на переработку пластиковых отходов, пишет Rus.ERR.
Если нынешняя ситуация с переработкой пластика не изменится, то Эстонии, по предварительным оценкам, придется доплачивать около 20 млн евро.
Совсем скоро в Брюсселе приступят к обсуждению предложения привязать вклад государств в бюджет ЕС к объемам перерабатываемого мусора. Жители Эстонии производят тысячи тонн пластиковых отходов, и это может означать несколько десятков миллионов дополнительных расходов.
В Брюсселе Эстонию приводят в пример как государство, в котором используется очень много пластиковой упаковки, но мало отправляется на переработку.