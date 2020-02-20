Чт, 20.02.2020
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  • Из-за недостаточной переработки пластика Эстонии грозит многомиллионный взнос в бюджет ЕС

Из-за недостаточной переработки пластика Эстонии грозит многомиллионный взнос в бюджет ЕС

Пластиковые бутылки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Бездумно выброшенные в мусорное ведро или на природе пластиковые пакеты вскоре могут дорого стоить налогоплательщикам, так как уже со следующего года взнос Эстонии в бюджет ЕС будет зависеть от объема отправляемых на переработку пластиковых отходов, пишет Rus.ERR.

Если нынешняя ситуация с переработкой пластика не изменится, то Эстонии, по предварительным оценкам, придется доплачивать около 20 млн евро.

Совсем скоро в Брюсселе приступят к обсуждению предложения привязать вклад государств в бюджет ЕС к объемам перерабатываемого мусора. Жители Эстонии производят тысячи тонн пластиковых отходов, и это может означать несколько десятков миллионов дополнительных расходов.

В Брюсселе Эстонию приводят в пример как государство, в котором используется очень много пластиковой упаковки, но мало отправляется на переработку.

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