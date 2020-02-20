На Сааремаа во время ремонта машины погиб человек

Вчера, 19 февраля, около 7:00 в центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае в деревне Кауниспере: во время ремонта автомашины 53-летний мужчина оказался под автомобилем. Спасатели достали тело пострадавшего и передали его скорой помощи.

По словам начальника отделения полиции Курессааре Райнера Антсаара, о происшествии в центр тревоги сообщил один из близких пострадавшего. «К сожалению, к тому моменту, когда было передано сообщение, пострадавший уже погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются, затем будет принято решение, возбуждать ли дело»,- сообщил Антсаар.