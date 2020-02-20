Учить японских школьников программированию будут по примеру Кохтла-Ярве и Нарвы

Чем занять детей, пока родители сами заняты?

Создатели компании - руководитель нарвского мультимедийного центра Objekt Яна Будковская, руководитель кинокомпании из Японии Тей Кавасаки и создатель нескольких стартапов и преподаватель английского Александр Бичков.

По словам Яны Будковской, всё началось с того, что нужно было чем-то занять собственного 11-летнего ребенка в то время, как сама она была занята на обучающем мероприятии по технологиям для гимназистов в Таллинне. Так родилась идея организовать попутно и какое-то обучение программированию и компьютерной анимации и для более младших школьников.

“Детям понравилось, нашим партнерам понравилось, - рассказала Яна Будковская. - И некоторые знакомые из Нарвы написали, а когда у нас что-то подобное будет? Поэтому мы взяли и сделали еще два воркшопа. Это был не какой-то проект, это была просто наша личная инициатива - хотели сделать что-то для детей. В Таллинне это было в июле, в Кохтла-Ярве однодневный лагерь был в августе, а потом четырехдневный в Нарве”.

В Нарве обучение пользовалось особенно большим спросом - вместо ожидавшихся 20 человек на него записались 70. Получив такой опыт, организаторы решили основать фирму и проводить обучение уже за плату, но не в Эстонии, а в Японии.

В вопросе дигитализации Эстония - пример для Японии

На прошлой неделе премьер-министр Юри Ратас и министр образования Майлис Репс были с официальным визитом в Японии, их сопровождала группа бизнесменов, которые работают в сфере электронных сервисов и образования. Японцам представляли, например, систему e-kool и электронную учебную среду opiq.ee.

В составе делегации были также Яна Будковская и Александр Бичков, которые рассказывали о своих обучающих мероприятиях для детей.

“Япония более… иерархическое государство. Когда вы идете вместе с премьер-министром, вас встречают совсем по-другому, - объяснила Яна Будковская. - Мы представляем такой, казалось бы, незамысловатый формат - мы обучаем детей, рассказываем им о стартапах. Но для Японии, которая очень консервативна, где в школах еще нет ничего электронного, практически нет ни программирования, ни уроков предпринимательства, а всё преподается на бумажных носителях, наш опыт очень интересен.

Александр Бичков, который сам работал в различных школах Японии преподавателем английского, подтверждает, что японская школа очень консервативна:

“У них очень слабая дигитализация в школах. Вот поэтому они сейчас ищут хорошие примеры. Японцы очень любят принимать решения, только убедившись в чем-то на чужом опыте. И Эстония для них хороший пример - мы не самые топовые в мире IT, но мы - пример того, как быстро можно развиваться. У них пока действительно всё на бумаге и даже нет аналога e-kool. Может быть, в частных школах где-то экспериментируют, но в муниципальных и государственных такого точно нет”.